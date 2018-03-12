“Yerel gazete ve televizyonların hayat damarlarını yok etmeyin”

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer yerel gazete ve televizyon kanallarının yaşadığı sorunları Meclis gündemine taşıyarak, sorunların çözümü için araştırma önergesi verdi. Çakırözer, "Geçtiğimiz hafta yasallaşan bu kanun tasarısı ile yaygın ve yerel basınımızın bütün hayat damarları kesilmiştir. Zaten zor koşullar altında ilan tarifeleriyle ayakta duran Anadolu basınını bitirme noktasına getirmiştir. Bu hatadan bir an önce dönülmesi lazımdır” dedi.

Önergesinde hem yazılı hem de görsel basının yaşadığı sorunlara dikkat çeken Çakırözer, TBMM Genel Kurulu’nda onaylanan yasa tasarısı ile icra iflas ve konkordato ilanlarının ‘yerel ve yaygın gazetelerde yayımlanan resmi ilanlar’ kapsamından çıkarılmasına tepki gösterdi.

Çakırözer, “ Hem yerel gazetelerimiz hem de yerel kanallarımız pek çok sorunla karşı karşıya. Şimdi de, icra, iflas ve konkordato ilanlarının ‘yerel ve yaygın gazetelerde yayımlanan resmi ilanlar’ kapsamından çıkarılarak Basın İlan Kurumu’nun (BİK) Resmi İlan Portalı sitesinde yayımlanmaya başlanıyor. Yerel basın devletten aldığı ilan parasıyla ancak ayakta durabilmektedir. Bu durum gazetelerin en önemli gelir kaynaklarını büyük oranda azaltacaktır. Yol yakınken bu yanlıştan bir an önce dönülmelidir” dedi.

Araştırma Önergesi’nde yerel televizyon kanallarının en büyük gider kalemlerinden biri olan uydu maliyetlerine de dikkat çeken Çakırözer, “Hükümet yerel televizyon yayınlarımıza TÜRKSAT tarafından MPEG-4 formatında yayın önermektedir. Kanallar bu sisteme geçtiğinde izleyicilerin yüzde 70’ini kaybedecektir. İzleyici kaybı reklâm kaybı manasına geldiğinden kanallar tek gelir kaynağı olan reklâm gelirlerinden olacak. Bu da kanalların sonu olacaktır. Yerel televizyon kanallarımızı destekleyecek uygulamalara gidilmeli, geçiş sürecinde televizyon kanalları MPEG 4 fiyatı üzerinden yayınlarına devam edebilmeli ve yayınlar basın ilan kurumundan resmi ilan alabilmelidir” ifadesini kullandı.

Yerel basının yaşadığı sorunların gün geçtikçe daha da arttığını belirten CHP’li Çakırözer Meclis’te verdiği Araştırma önergesinde hem yerel basının sorunlarının araştırılmasını, hem de bu sorunların çözüme kavuşmasını istedi.

Çakırözer icra, iflas ve konkordato ilanlarının ‘yerel ve yaygın gazetelerde yayımlanan resmi ilanlar’ kapsamından çıkarılarak BİK Resmi İlan Portalı’da yayınlanacak olmasına da karşı çıktı. AKP hükümetinin Meclis’e getirdiği torba yasalarla yurttaşın sorunlarına çare bulmak yerine, daha çok mağduriyet getirecek maddeleri kanunlaştırdığını dile getiren Çakırözer, “Geçtiğimiz hafta yasallaşan bu kanun tasarısı ile yaygın ve yerel basınımızın bütün hayat damarları kesilmiştir. Zaten zor koşullar altında ilan tarifeleriyle ayakta duran Anadolu basınını bitirme noktasına getirmiştir. Bu hatadan bir an önce dönülmesi lazımdır” değerlendirmelerinde bulundu.

Gazeteler resmi ilanlarla ayakta

Meclis Genel Kurulu’nda yasalaşan tasarı ile zor koşullar altında yayın hayatlarını sürdürmeye çalışan Anadolu basınını daha da büyük sıkıntılara sokacağını belirten Çakırözer, “Bizlerin temsil ettiği şehirlerde yerel basınımız zaten pek çok sorunla karşı karşıya. Maddi olarak zor koşullar altında yayın hayatını sürdürmeye çalışıyor. Bakın resmi ilan fiyatlarına zam yapılmadığı için 600’e yakın gazete kapanmak zorunda kaldı. Binlerce gazeteci işsiz kaldı. Hal böyleyken özel reklam gelirleri neredeyse yok denecek kadar az olan yerel gazetelerin tek geçim kaynağı resmi ilan kriterlerinin yeniden belirlenecek olması yerel gazeteler için kapanma gerekçesi olacaktır. Sadece gazeteciler işsiz kalmayacak, gazetelerin matbaalarında çalışan yurttaşlarımız, tasarımcılar işsiz kalacaktır. Anadolu basınını görmezden gelen AKP hükümeti artık bu gidişata bir dur demeli. Yapılan yanlıştan bir an önce dönülmelidir” dedi.

TÜRKSAT format önerisi TV kanallarının sonu demektir

Çakırözer yerel televizyon kanallarının yaşadığı sorunlara da dikkat çekerek, yerel televizyon kanallarının her türlü imkansızlığa rağmen yayın yapma mücadelesi verdiğini belirtti.

Hükümetin TÜRKSAT aracılığıyla yerel televizyon kanallarına sunduğu MPEG-4 formatında yayın önerisinin pek çok televizyon kanalının sonu olduğunu dile getiren Çakırözer şunları dile getirdi, “Hem Eskişehirimizden hem de Türkiye’nin diğer illerinden bu konuda bizlere talepler gelmektedir. Bu yayını şu an ancak yüzde 30 izleyici seyredebiliyor. MPEG 4 yayınlarının izlenmesi için izleyenlerin HD receiverlerının ve televizyonların da olması şarttır. Ayrıca bu yayının yapılabilmesi için de yerel televizyon kanallarımızın yeterli teknik donanımları yoktur. Zira yerel yayıncıların birçoğu analog ve SD yayın yapmakta olup bu yayın formatına geçmeleri büyük bir mali yük getirecektir. Yayının Türkiye'de izlenmesi için en az 5 yıl gerekmektedir. Yeni frekansın tanınması için de tanıtım maliyeti ve zaman kaybı meydana gelecektir. Bu geçiş sürecinde yerel yayıncılarımız MPEG 4 Formatı fiyatı ile MPEG 2 yayınlarına devam edebilmelidir.”

Kanallara basın ilan kurumundan destek verilmeli

2017 yılında pek çok televizyon kanalının kapandığına vurgu yapan Çakırözer, yerel televizyon kanallarına destek sağlanması için şu önerilerde bulundu:

“Tüm dünyada yerel yayıncılar korunmakta ve kollanmaktadır. Yerel televizyon kanallarımız basın ilan kurumu tarafından desteklenmelidir. Yerel yayıncılara da resmi ilan, reklam, tanıtımlar verilmeli ve kamu spotları için yayın bedelleri ödenmelidir. Bu düzenlemelerin ile yerel yayıncıların kamu yayıncılığı görevinin önü açılmalıdır.”