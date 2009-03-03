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Dünya

Yere çöp atmanın cezası 750 euro

İspanya’nın başkenti Madrid’de çevre temizliğiyle ilgili cezalara getirilen yeni düzenlemeler, vatandaşları daha hassas olmaya zorluyor.

03 Mart 2009 02:00

İspanya’nın başkenti Madrid’de çevre temizliğiyle ilgili cezalara getirilen yeni düzenlemeler, vatandaşları daha hassas olmaya zorluyor.

Madrid Belediyesinin çevre temizliğiyle ilgili aldığı kararlara göre, cezalar yaklaşık 17 kat artırıldı. Sokaklardaki kontrollerin de daha sık yapılacağı kaydedildi.

Yere kağıt, sigara izmariti, çekirdek atanlara veya düştüğünde yerden almayanlara 60 avrodan 750 avroya kadar para cezası verecek olan belediye, çöpleri karıştıranlara veya çöplerini ayırmayanlara da para cezası kesecek.
Güvercinlere ekmek atanlar 60 ila 750 avro, köpeklerinin pisliklerini yerden toplamayanlara 90 ila 1500 avro, duvarlara yazı yazan ya da resim çizenlere 3000 ila 6000 avro para cezası kesilecek.

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