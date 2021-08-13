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Yere attığı sigara izmariti otları yaktı, tutuklandı

13 Ağustos 2021 19:20

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, otluk alanda çıkan yangınla ilgili N.S. gözaltına alındı. N.S., attığı sigara izmariti nedeniyle yangının meydana geldiğini belirtirken, mahkeme tutuklandı.

Gebze'nin Eskihisar Mahallesi’nde salı günü otların tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alevlerin sardığı kuruyan otlar ve çalılar yandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, N.S.’yi gözaltına aldı. Çeşitli suçlardan 5 kaydı bulunan N.S., ifadesinde, bölgede bulunduğu sırada yangının attığı sigara izmaritinden kazara çıktığını söyledi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen N.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

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