Yerden yere vurdular

İspanya Kral Kupası 4. turunda 3. Lig takımlarından Real Union'e elenen Real Madrid'te krizin başladığı belirtiliyor.



İlk maçı deplasmanda Real Union'a 3-2 kaybeden ve dün Santiago Bernabeu Stadı'nda 4-3 kazanmasına rağmen kendi sahasında rakipten daha fazla gol yediğinden dolayı kupadan elenen Real Madrid, İspanyol baaınından sert eleştiriler aldı.



Marca gazetesi "Kriz" manşetini atarak, Raul dışında tüm Real Madridli futbolcuların dün akşam döküldüğünü, defansta her zamanki hataların tekrarlandığını yazdı. Eleştiriler en fazla teknik direktör Schuster'e yöneltilirken, Alman teknik adam, "Yerimi kaybetmek beni endişelendirmiyor ama bazılarının bu konuda şüphelerinin olmasını anlıyorum" dedi.



Tüm futbolcularının sahada koştuğunu ve mücadele verdiğini sorunun futbolcuların tavırlarında olmadığını savunan Schuster, sadece rakibe çok fazla gol fırsatı verdiklerini dile getirdi. AS gazetesi de, "Ne oluyor burada!" başlığını atarak, teknik direktör Schuster'e ligde oynayacağı Valladolid maçı öncesi ultimatom verildiğini öne sürdü.



"Kahraman Real Union, yüz kızartıcı Madrid" diye başlık atan El Pais de, "Real Madrid'i herkes gol yağmuruna tutuyor. Pusulası yok gibi, eksik olan futbol! Artık taraftara bıkkınlık geldi" ifadelerini kullandı.



El Mundo, "Madrid'in komedisi tükendi", ABC, "Real (gerçek) onur, real utanç" başlıklarını kullandı.



İspanyol basınına göre, ocak ayındaki ara transferde Real Madrid kesin futbolcu alacak.



Bu arada İspanya'da, 3. kategoride son profesyonel lig olarak yer alan "2.ligB" liginde oynayan Real Union da güzel bir futbolla Real Madrid'i eleyerek tüm İspanyollar'ın sevgisini ve alkışını aldı.

