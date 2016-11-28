Yerdeki rakibinin yüzüne uçan tekme attı!

<p><strong>Won Gi Kim </strong>ve <strong>Goo Jae Jung </strong>arasında gerçekleşen MMA dövüşünde Kim, rakibine yaptığı kural dışı hareket sonrası diskalifiye oldu.</p>\r\n\r\n<p>Yerdeki rakibinin yüzüne tekme atan Won Gi Kim, hakem kararıyla maçı kaybetti.</p>\r\n\r\n<p><iframe allowfullscreen="true" frameborder="0" height="380" mozallowfullscreen="true" scrolling="no" src="http://cdn00.vidyomani.com/c/4/1/5/yerdeki-rakibinin-yuzune-ucan-tekme-atti/index.html" webkitallowfullscreen="true" width="100%"></iframe></p>\r\n