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Spor

Yerdeki rakibinin yüzüne uçan tekme attı!

Won Gi Kim-Goo Jae Jung arasında yapılan dövüş mücadelesinde rakibinin yüzüne basan Kim, hakem kararıyla diskalifiye edildi

28 Kasım 2016 14:37

Won Gi Kim ve Goo Jae Jung arasında gerçekleşen MMA dövüşünde Kim, rakibine yaptığı kural dışı hareket sonrası diskalifiye oldu.

Yerdeki rakibinin yüzüne tekme atan Won Gi Kim, hakem kararıyla maçı kaybetti.

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Won Gi KimGoo Jae JungMMAkafes dövüşü

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