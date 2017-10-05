Yerdeki kadına tekmeli coplu müdahalede bulunan polisler açığa alındı (2)

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BAŞSAVCI: 'KÖTÜ MUAMELE SUÇUNDAN' SORUŞTURMA BAŞLATILDI Alanya'da dün sabah saat 07

05 Ekim 2017 01:09

BAŞSAVCI: \'KÖTÜ MUAMELE SUÇUNDAN\' SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Alanya\'da dün sabah saat 07.20\'de Saray Mahallesi Türkmenbaşı caddesindeki bir otel önünde iki polis memurunun yabancı uyruklu bir kadını tekmeleyerek darp ettiği görüntülerin sosyal medyada yer almasıyla, tepkiler çığ gibi büyüdü. Darp edilen ve ismi gizli tutulan yabancı uyruklu kadının ifadesinin alındığı öğrenilen olayla ilgili Alanya Cumhhuriyet Başsavcısı Yasin Emre imzasıyla yapılan açıklamada, \"03.10.2017 saat 07.20 sıralarında bir kadının iki polis memuru tarafından Alanya İlçesi\'nde darp edildiği olay sebebiyle polis memurları hakkında \'Kötü muamele suçundan\' adli soruşturma baştılmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmekte olup kamuoyuna saygı ile duyurulur\" denildi.

 

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