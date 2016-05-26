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Dünya

Yerdeki gözlüğü postmodern sanat eseri sandılar!

‘Ziyaretçiler’ gözlüğün fotoğrafını çekmek için birbiriyle yarıştı

26 Mayıs 2016 19:41

San Francisco Modern Sanat Müzesi’nde yerde bırakılan bir gözlüğü sanat eseri sanan ziyaretçilerin gözlüğü görmek için sıraya girmesi komik görüntülere sahne oldu. Gözlüğü postmodern bir sanat eseri sanan bazı ziyaretçiler, gözlüğün fotoğrafını çekmek için birbirleriyle yarıştı.

Sputnik'in haberine göre, gözlüğü şaka olsun diye yere bırakan 17 yaşındaki TJ Khayatan, müzedeki bazı eserlerin ve tabloların görülmeye değer olduğunu, ancak bazı eserlerin gerçekleten pek de ilginç görünmediğini belirterek şunları söyledi: "Gri bir örtü üzerindeki içi doldurulmuş hayvana takılınca bunun diğer insanlar için gerçekten etkileyici olup olmadığını sorguladık. Müzedekilerin herhangi bir şeye ilgi gösterip bunu sanatsal olarak anlamaya çalışıp çalışmayacağını görmek için yere gözlüğü bıraktım.”

Gözlüğe gösterilen ilgiyi de fotoğraflayan ve fotoğrafları Twitter’da paylaşan Khayatan, modern sanata saygı duyduğunu da belirterek “Bazen bir şaka da olsa yaratıcılığınızı ifade edebileceğiniz bir yol” dedi.

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