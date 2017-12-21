T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yerde bulduğu parayı, sahibine verdi

Ramazan TUNCER/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, emekli İlyas Candemir, içine 1000 euro, 500 dolar ve 800 lira para koyduğunu unuttuğu karton kutuyu çöp konteyneri yanına attı

21 Aralık 2017 16:52

Ramazan TUNCER/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP\'in Nurdağı ilçesinde, emekli İlyas Candemir, içine 1000 euro, 500 dolar ve 800 lira para koyduğunu unuttuğu karton kutuyu çöp konteyneri yanına attı. Mahalle esnafı Abdurrahman Sönmez de yerde bulup sahte sandığı paraları toplayıp çöp konteynerine attı. Ardından Candemir\'in anlatmasıyla gerçek olduğunu anladığı parayı çöpten alan Sönmez, sahibine teslim etti.
Olay, öğle saatlerinde Atatürk Mahallesi\'nde meydana geldi. İlyas Candemir, 1000 euro, 500 dolar ve 800 lirayı karton kutuya koydu. Yıldırım, bir süre sonra içine para koyduğunu unuttuğu karton kutuyu, Gaziler Caddesi\'ndeki bir çöp konteynerinin yanına attı. Yoldan geçen mahalle esnafı Abdurrahman Sönmez, yere saçılan paraların, düğünlerde kullanılan sahte banknotlar olduğunu düşünerek toplayıp çöp konteynerine attı. Candemir\'in çevredekilerine parayı kaybettiğini söylemesi üzerine durumdan haberdar olan Sönmez, çöpe attığı paraların gerçek olduğunu fark etti. Sönmez, yeniden gittiği çöp konteynerinden topladığı döviz ve Türk Lirası\'nı İlyas Candemir\'e teslim etti. Parayı bulmasına sevinen İlyas Candemir, şöyle dedi:
\"Parayı kutu içerisine koymuştum. Kutuyu bilmeyerek çöpün yanına atmışım. Sonra paranın olmadığını anladım. Her yerde aradım, Mobese kameralarına baktık, bulamadık. Sonra Abdurrahman beyden teslim aldık.\"
Abdurahman Sönmez ise insanlığın ölmediğini ifade ederek, \"Sahte para zannederek, düğünlerde dolar sandım. Bu parayı en sonunda gerçek olduğunu öğrendik ve sahibine teslim etti. Ben zaten konteyner çevresindeki çöpleri toplayıp içerisine koyarım. İnsanlık ölmedi daha yani. Hepimiz insanız. O adam mağdur olmasın diye ben de yardımcı oldum ve parasını teslim ettim\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ramazan TUNCERNURDAĞI Gaziantep DHA GAZİANTEP NurdağıCandemirMahalleAbdurrahman Sönmez deArdından CandemirSönmezOlayAtatürk MahallesiYıldırımGaziler CaddesiYoldanAbdurrahman SönmezyereTürk Lirası Candemir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24