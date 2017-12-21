Yerde bulduğu parayı, sahibine verdi

Ramazan TUNCER/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP\'in Nurdağı ilçesinde, emekli İlyas Candemir, içine 1000 euro, 500 dolar ve 800 lira para koyduğunu unuttuğu karton kutuyu çöp konteyneri yanına attı. Mahalle esnafı Abdurrahman Sönmez de yerde bulup sahte sandığı paraları toplayıp çöp konteynerine attı. Ardından Candemir\'in anlatmasıyla gerçek olduğunu anladığı parayı çöpten alan Sönmez, sahibine teslim etti.

Olay, öğle saatlerinde Atatürk Mahallesi\'nde meydana geldi. İlyas Candemir, 1000 euro, 500 dolar ve 800 lirayı karton kutuya koydu. Yıldırım, bir süre sonra içine para koyduğunu unuttuğu karton kutuyu, Gaziler Caddesi\'ndeki bir çöp konteynerinin yanına attı. Yoldan geçen mahalle esnafı Abdurrahman Sönmez, yere saçılan paraların, düğünlerde kullanılan sahte banknotlar olduğunu düşünerek toplayıp çöp konteynerine attı. Candemir\'in çevredekilerine parayı kaybettiğini söylemesi üzerine durumdan haberdar olan Sönmez, çöpe attığı paraların gerçek olduğunu fark etti. Sönmez, yeniden gittiği çöp konteynerinden topladığı döviz ve Türk Lirası\'nı İlyas Candemir\'e teslim etti. Parayı bulmasına sevinen İlyas Candemir, şöyle dedi:

\"Parayı kutu içerisine koymuştum. Kutuyu bilmeyerek çöpün yanına atmışım. Sonra paranın olmadığını anladım. Her yerde aradım, Mobese kameralarına baktık, bulamadık. Sonra Abdurrahman beyden teslim aldık.\"

Abdurahman Sönmez ise insanlığın ölmediğini ifade ederek, \"Sahte para zannederek, düğünlerde dolar sandım. Bu parayı en sonunda gerçek olduğunu öğrendik ve sahibine teslim etti. Ben zaten konteyner çevresindeki çöpleri toplayıp içerisine koyarım. İnsanlık ölmedi daha yani. Hepimiz insanız. O adam mağdur olmasın diye ben de yardımcı oldum ve parasını teslim ettim\" diye konuştu.



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