‘Yeraltı dünyası ile düşünenler aynı yerde’

TBMM Adalet Komisyonu üyesi ve CHP Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe, ‘Yeraltı dünyasının insanlarıyla, sadece düşüncelerini açıklayanların aynı kulvarda tutulması bunun bir hesaplaşma olduğunu gösteriyor’ dedi.



TBMM Adalet Komisyonu üyesi ve CHP Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe ile komisyonun diğer CHP'li üyeleri ART binasına gelerek, çalışanlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Milletvekilleri ART'de canlı yayınlanan bir programa katıldılar. Ünlütepe, program çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin hukuk devleti görünümünü giderek terk ettiğini, parti ve polis devletine giden bir görünüm sergilemeye başladığını" savundu.



Soruşturma çerçevesinde maddi kanıtlar bulunması için çaba harcanmasının doğal olduğunu ifade eden Ünlütepe, "Ancak toprağa gömülü bulunan silahlar için TBMM araştırması istediğimizde Adalet Bakanı bize 'Yargıya müdahale ediliyor' gerekçesiyle itiraz etti. Geçmişte Susurluk için Meclis araştırması yapılmadı mı? Hukuk devletindeki bu hukuksuzluğun başında Adalet Bakanı var. Adalet Bakanı'nın tavırlarına tahammül kalmadı. Sayın Adalet Bakanı'nın bir an önce görevinin başından ayrılması gerekiyor" diye konuştu.



"Ergenekon" soruşturmasının eninde sonunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğini iddia eden Ünlütepe, Türkiye'nin büyük tazminatlarla karşı karşıya kalacağını savundu. Ünlütepe, "Yeraltı dünyasının insanlarıyla, sadece düşüncelerini açıklayanların aynı kulvarda tutulması bunun bir hesaplaşma olduğunu gösteriyor" dedi.



ART binası içindeki durum hakkında da bilgi veren Ünlütepe, emniyet güçlerinin arama çalışmasının sürdüğünü, ortamın sakin olduğunu, ART yetkililerinin emniyet güçlerine yardımcı olduğunu ifade etti.



DSP Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Erçelebi de, ART'de katıldığı canlı yayının ardından yaptığı açıklamada, binadaki tüm bilgisayarların kapalı olduğunu, iletişimin sadece telefon yoluyla sağlanabildiğini anlattı. Yayının kısıtlı olanaklarla sürdürüldüğünü belirten Erçelebi, çalışanların bir odadan başka bir odaya izin alarak girebildiklerini aktardı. Polisin sert bir tavrı bulunmadığını belirten Erçelebi, tek bir stüdyodan yayın yapıldığını söyledi.



Avrasya Televizyonu'na gelen DSP Genel Başkan Yardımcısı Melda Bayer ile DSP İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş da, çıkışta gazetecilere açıklama yaptı. Melda Bayer, Türkiye'de yaşananları "hayret ve endişeyle" izlediklerini belirterek, hukukun üstünlüğüne ve yargının bağımsızlığına inandıklarını söyledi.



Yargının en güzel ve en çabuk şekilde bu süreci sonlandırmasını istediklerini dile getiren Bayer, operasyon nedeniyle yerel seçimlerin gölgede kaldığını, siyasi partilerin kendilerini ifade edemez hale geldiklerini savundu. Milletvekili Ağırbaş da, yapılanların basın ve sendika özgürlüğüne karşı olduğunu ileri sürdü.



Emekli Tümgeneral Osman Özbek de, Türkiye'nin son derece vahim, yüz kızartıcı olaylarla karşı karşıya kaldığını savundu. Bu olayın AB'ye girecek bir ülkeye yakışmadığını ileri süren Özbek, "Sayın Başbakan geçen hafta AB'ye girme sürecini hızlandıracağız diyordu. Televizyon, sendika basarak mı hızlandıracaksınız?" diye sordu.



