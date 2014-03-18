Yer Londra, hedef Şampiyonlar Ligi'nde bir kez daha çeyrek final

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray kupada geçen sezon yakaladığı başarıyı bu sezon da yineleme hedefinde. Sarı-kırmızılılar, İstanbul'da 1-1 berabere kaldığı Chelsea ile bu akşam Stamford Bridge'de karşı karşıya gelecek.

Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak maçı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych yönetecek ve bu zorlu karşılaşma STAR TV'den naklen yayınlanacak.



Brych'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak. Christoph Bornhorst'un dördüncü hakem olarak görev alacağı maçın ilave yardımcı hakemleri ise Tobiasz Welz ile Bastein Denkert olacak.

Muhtemel 11'ler

G.SARAY: Muslera, Eboue, Semih, Chedjou, Telles, Yekta, Melo, Selçuk, Sneıjder, Burak, Drogba

CHELSEA: Cech, Ivanovic, Terry, Cahill, Azpilicueta, Ramires, Lampard, Willian, Schurrle, Hazard, Eto'o

'İlk maçta eşitlik bozulmadı'

"Cim Bom", ilk maçta İstanbul'da 1-1 berabere kaldığı rakibi karşısında turu getirecek skoru yakalamaya çalışacak.



Tur atlaması için mutlak gol atması gereken sarı-kırmızılılar, golsüz beraberlik veya yenilgi halinde kupanın dışında kalacak. 1-1'lik eşitlikte maç uzarken, bu skorun üstündeki beraberlikler ve galibiyet ise Galatasaray'ı çeyrek finale çıkaracak.

Muslera ve Melo ceza sınırında

Galatasaray'da, Chelsea maçı öncesi Fernando Muslera ile Felipe Melo, sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

İki futbolcu, bu akşamki maçta sarı kart görmeleri ve takımlarının çeyrek finale yükselmesi halinde cezaları nedeniyle ilk karşılaşmada forma giyemeyecek.

Chelsea'de ise Ramires ile John Obi Mikel, sarı kart cezası sınırında yer alıyor.