Yer Esenyurt: Bir kadının eşi ve oğlundan gördüğü şiddet kameraya yansıdı!

İstanbul Esenyurt’ta, Anneler Günü'nde bir kadının evinin balkonunda eşi ve oğlu tarafından darp edildiği anlar kameralara yansıdı.

Anneler Günü'nde İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bulunan Çınar Mahallesi’nde kadına şiddet olayı yaşandı.

Y. A. isimli kadın, evinin balkonunda oğlu Tolga A. ve evli olduğu Ekrem A. tarafından yumrukla darp edildi. O anları gören bir yurttaş, cep telefonuyla görüntüleyerek polise de ihbarda bulundu.

İHA’nın aktardığına göre ihbar üzerine olay yerine gelen polisler, kadın ile görüştü. Anneler Günü'nde dayak yiyen kadın şikâyetçi olmadığı, “30 yıllık eşim özel bir sebeple kavga ettik” dediği öğrenildi.

Darp anına ilişkin görüntülerde kadının balkon demirlerine tutunarak “imdat” diyerek yardım istediği duyuluyor.