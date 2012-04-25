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Yenipazar'a Mehmet Ağar'dan önce Korkut Eken geldi

Eski Özel Harekatçı Korkut Eken, Mehmet Ağar'ın iki yıllık hapis cezasını çekeceği cezaevini incelemek üzere Yenipazar'a geldi.

25 Nisan 2012 09:39

 

Susurluk davasında aldığı 5 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandıktan sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hakkında yakalama emri çıkarttığı Mehmet Ağar, cezasını Aydın’ın Yenipazar İlçesi’nde bulunan K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda çekecek. Mehmet Ağar’ın, bugün ya da yarın Yenipazar Cezaevi’ne gelerek teslim olması bekleniyor. Eski Özel Harekatçı Korkut Eken,  Ağar'dan önce cezaevini incelemek üzere Yenipazar'a geldi.


Vatan'ın haberine göre, Yenipazar’a yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta, yerleşim yeri dışında bulunan cezaevinde 4 koğuş ve 2 disiplin hücresi bulunuyor. Cezaevinde kadın ve çocuk hükümlüler için ayrı bölümler ile kütüphane ve konferans solunu da yer alıyor. Cezaevi 42 kişilik kapasiteye sahip. İki yıl cezaevinde kalacak olan Mehmet Ağar’ın, bugün ya da yarın Yenipazar Cezaevi’ne gelerek teslim olması bekleniyor.


Mehmet Ağar’ın cezasını çekeceği Yenipazar K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda da hazırlıklar devam ediyor. Cezaevi içinde ve dışında tadilat çalışmalarının yapıldığı, tadilatın yaklaşık bir hafta daha süreceği, ancak bir odanın hazır olduğu öğrenildi. Pideleriyle tanınan ‘sakin şehir’ unvanlı Yenipazar, Mehmet Ağar’ın gelecek olmasıyla hareketlendi. Basın mensupları da cezaevi önünde Mehmet Ağar’ı beklemeye başladı.

Eski Emniyet Genel Müdürü, eski Adalet ve İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın ilçelerine geleceği ve cezasını burada çekeceğini öğrenen Yenipazarlıları da heyecan sardı. Yörük Ali Efe’nin de memleketi olan Yenipazar’da 40 yıllık esnaf Suat Çerçi, "Mehmet Ağar’ın cezasını çekmek için burayı tercih etmiş olması bizi mutlu etti. Memleketin adamı, gelsin misafir ederiz" derken, ilçenin tanıtımı olacağını söyleyen Şeniz Öner, "Yenipazar esnafı olarak bundan getiri sağlayacağımızı düşünüyorum. Yenipazar, daha da çok tanınacak" diye konuştu.

 

Korkut Eken Yenipazar'da

 

Adalet ve İçişleri eski Bakanı, DP eski Genel Başkanı Mehmet Ağar’ın, kesinleşen cezası için Aydın’ın Yenipazar İlçesi’ndeki kapalı cezaevini tercih etmesinin ardından cezaevinde güvenlik tedbirleri en üst düzeye çıkarıldı. Bina içerisindeki tadilat çalışmalarının yanı sıra, güvenliğin sağlanması için cezaevinin tel örgüleri yenilenirken, asker sayısı da arttırıldı.

Bu arada MİT eski Güvenlik Dairesi Başkan Yardımcısı emekli Özel Harekatçı Korkut Eken de Yenipazar’a geldi. Korkut Eken’in dün akşam saatlerinde Yenipazar’a geldiği ve İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret ettiği öğrenildi. Eken, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yenipazar’a Mehmet Ağar’ı görmeye geldiğini belirtti. Eken, "Ondan önce burayı inceledim, gezdim. Şimdi gelmesini bekliyorum. Kendisini uğurlayıp döneceğim. Onu beklerken de Yenipazar’da vakit geçiriyorum" dedi.

 

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Eski Özel Harekatçı Korkut EkenMehmet AğarYenipazarSusurlukK1 TipiKapalı Cezaevi

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