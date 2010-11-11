-YENİMAHALLE BELEDİYESİ MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK ANKARA (A.A) - 11.11.2010 - Yenimahalle Belediyesi Başkanlığı, sınavla 4 müfettiş yardımcısı alacak. Yenimahalle Belediye Başkanlığının alıma ilişkin duyurusu, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Duyuruya göre, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacak olan sınavın yazılı kısmı, 8-9 Ocak 2011 (cumartesi ve pazar) tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı adres ve sınav saatleri, Yenimahalle Belediye Başkanlığı (www.yenimahalle.bel.tr) internet sayfasında ve ilan panosunda yazılı sınavdan en az 15 gün önce ilan edilecek. Sözlü sınav tarihi ve yeri, Yenimahalle Belediye Başkanlığı (www.yenimahalle.bel.tr) internet sayfasında ve ilan panosunda ayrıca ilan edilecek. Sınava, ÖSYM tarafından 10-11 Temmuz 2010 ve 27-28 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS (A Grubu) KPSSP40 puan türünden 70 ve daha üzeri puan almış olanlar katılabilecek. Ayrıca adaylarda, en az 4 yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen, yurtiçi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları şartı aranacak. Başvurular, 22 Kasım 2010-03 Aralık 2010 tarihleri arasında mesai saatlerinde yapılacak. Başvuru Formu, (www.yenimahalle.bel.tr) internet sayfasından veya Yenimahalle Belediyesi Teftiş Kurulundan temin edilebilecek. -GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ- Gazi Üniversitesi Rektörlüğü çeşitli birimlerde istihdam edilmek üzere daimi statüde profesör ve doçent alacak. Resmi Gazetede yer alan duyuruya göre 8 profesör ve 24 doçent alınacak. Adaylar başvurularını 15 gün içinde, Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne yapacaklar. Alınacak olan öğretim görevlilerinin istihdam edileceği okullar ve sayıları şöyle: ''Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü (1 doçent), Diş Hekimliği Fakültesinin klinik diş hekimliği bilimleri bölümü (1 profesör-4 doçent), Eczacılık Fakültesinin eczacılık meslek bilimleri bölümü (3 profesör), Eczacılık Fakültesinin temel eczacılık bilimleri bölümü için (1 profesör), Eczacılık Fakültesinin temel eczacılık bilimleri bölümü için (2 doçent), Fen Edebiyat Fakültesinin Türk Dili ve Edebiyatı bölümü için (1 profesör), Gazi Eğitim Fakültesinin ortaöğretim fen ve matematik alanlar eğitimi bölümü için (1 profesör), Gazi Eğitim Fakültesinin ilköğretim eğitimi bölümü için (1 profesör), Gazi Eğitim Fakültesinin ilköğretim eğitimi bölümü için (1 doçent), Gazi Eğitim Fakültesinin ortaöğretim sosyal alanlar eğitimi bölümü için (1 doçent), Güzel Sanatlar Fakültesinin kültür varlıklarını koruma ve onarım bölümü için (2 doçent), Güzel Sanatlar Fakültesinin endüstri ürünleri tasarımı bölümü için (1 doçent), Güzel Sanatlar Fakültesinin görsel iletişim tasarımı bölümü için (1 doçent), Güzel Sanatlar Fakültesinin resim bölümü için (1 doçent), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü için (1 doçent), İletişim Fakültesinin gazetecilik bölümü için (1 doçent), İletişim Fakültesinin radyo televizyon ve sinema bölümü için (1 doçent), Mimarlık Fakültesinin şehir ve bölge planlama bölümü için (1 doçent), Mimarlık Fakültesinin iç mimarlık bölümü için (1 doçent), Mühendislik Fakültesinin endüstri mühendisliği bölümü için (1 doçent), Mühendislik Fakültesinin makine mühendisliği bölümü için (1 doçent), Mühendislik Fakültesinin Kimya Mühendisliği bölümü için (2 doçent), Mühendislik Fakültesinin Elektrik - Elektronik Mühendisliği bölümü için (1 doçent)''