'Yenilince malzeme çıkıyor'



Fenerbahçe teknik direktörü Luis Aragones, deplasmanda 2-0 kazandıkları Kayserispor maçının ardından, "Kayseri ekibi bize komplike gelebilecek ve problem yaratabilecek bir takımdı. Onları yendiğimiz için mutluyuz. Bu sahada çok fazla pas imkanı olamayacaktı. Ama çok önemli bir 3 puan aldık. Bunun için çok mutluyuz" dedi.



Aragones, "Bugün çok iyi savaştık. çok iyi mücadele ettik. Böyle sahada zaten defans yapmak zordu. Top sektiği andan itibaren farklı bir yere gidebilecekti" diyerek sözlerini sürdürdü. Deneyimli çalıştırıcı, Kadir Has Stadı'nın zemini için de, "Ben bu sahada oynamanın Fenerbahçe için değil Kayseri için de tehlikeli olabileceğini açıklamıştım. Neyseki bir sakatlık olmadı. Bunu tecrübemle söylemiştim. Ben İspanya2nın başındayken böyle bir sakatlık olmuştu. Bugün olmaması şanstır" dedi.



İspanyol çalıştırıcı, iigin genel durumu ile ilgili, "Şampiyonluk son 3-4-5 haftada belli olur. Bir takım kazanırsa veya kaybederse krizler başlar. Son 3-4 hafta bakacağız. Kazandığımız zaman değil, kaybettiğimiz zaman gazetecilere daha çok malzeme çıkıyor. Bu da işin gerçeğidir" diyerek sözlerini tamamladı.



