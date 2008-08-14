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Ekonomi

Yenilik düşkünleri bulundu

Türkiye’nin en yenilikçi üç şirketi belirlendi. “Türkiye’nin İnovasyon Liderleri” yarışması sonuçlarına göre zirveye Eczacıbaşı Holding yerle#

14 Ağustos 2008 03:00

2008 yılında Capital Dergisi ve Akbank’ın ortaklaşa gerçekleştirdiği “Türkiye’nin İnovasyon Liderleri” yarışmasının zirvesinde Eczacıbaşı Holding yer aldı. Onu Arçelik ve Turkcell izledi.

Yenilikçilik anlayışının kurumun her kademesi tarafından sahiplenilmesini sağlayan modeliyle Eczacıbaşı Holding, büyük ödüle layık görüldü. İnovatif ürün ve teknolojileriyle tanınan geçen yılın birincisi Arçelik ise 2008’in en inovatif ikinci şirketi seçildi. Üçüncü olan Turkcell ise teknoloji şirketi olarak ekosistemini yenilik üretmeye teşvik etmesiyle beğeni topladı.

Türkiye’nin en inovatif ilk 3 şirketi, 2 aşamadan oluşan kapsamlı bir değerlendirmenin sonucunda belli oldu. Türkiye’nin önde gelen 350 şirketinin CEO’larının katıldığı anketle “İnovasyonda En İyi 10 Şirket” belirlendi. Bu 10 şirkete, inovasyon stratejilerini ortaya koyan bir soru formu gönderildi ve gelen yanıtlar akademisyen, profesyonel yönetici ve iş adamlarından oluşan jüri tarafından değerlendirildi.

Swissotel’de bir araya gelen jüri üyelerinin her biri, kendi ilk 3’ünü seçti. Kesin sonuç ortaya çıktıktan sonra ise onlara, “İnovasyon Şampiyonu İlk 3 Şirket”in hangi özelliklerini beğendikleri soruldu ve değerlendirmeler sonucunda yenilikçilerin listesi belli oldu.


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