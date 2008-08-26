Yenilerde talim var, golcülere övgü var!

Turkcell Süper Lig'de Ankaraspor'u 2-0 yenen Trabzonspor, yeni transferleri Gökhan Ünal ve Selçuk İnan'ın golleriyle galip geldi.



Fatih Tekke, Gökdeniz Karadeniz gibi yıldız oyuncularını Rus Kulüplerine verdikten sonra Selçuk İnan ve Gökhan Ünal gibi yıldız oyuncuları kadrosuna katan Trabzonspor'da, yeni transferler takımlarıyla çıktıkları ilk resmi maçta gol atma başarısı gösterdiler.



Gökhan Ünal, ligin ilk maçında güzel bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, ''Maçta taraftarlarımız da bize destek verdi. Güzel bir atmosfer vardı. Bu destekle maçı lehimize çevirmeyi bildik'' dedi.



Selçuk'un karşılaşmanın ilk golünü çok güzel bir şekilde attığını ifade eden Gökhan Ünal, ''Lige güzel başladık. İnşallah güzel bir şekilde devamını getiririz'' diye konuştu.



Selçuk İnan ise ilk maçı kazanmanın önemli olduğunu belirterek, ''Kazanmak istiyorduk. Hava çok sıcaktı. Olumsuzluklara rağmen kazanmayı başardık. Rakibimiz özellikle 10 kişi kaldıktan sonra rahat oynadık ve istediğimiz sonucu aldık. Bundan sonra da iyi sonuçları devam ettirmek istiyoruz. Galip geldiğimiz için mutluyuz'' dedi.



Böylesine bir taraftar önüne ilk kez çıktığını dile getiren Selçuk, ''Gerçeği söylemek gerekirse heyecanlandım. Müthiş coşkulu bir taraftar vardı. Desteklerini her zaman devam ettirmelerini istiyorum. Şu anda fizik olarak tam yeterli değildim. Gün geçtikçe takım uyumu da daha iyi olacak'' diye konuştu.



Teknik direktör Ersun Yanal ise Gökhan Ünal ve Selçuk İnan'ın gol atmasının önemli olduğunu kaydederek, ''Onların oyuna, gollere katkısı devam edecek. Onlardan çok daha iyi performans bekliyoruz. Türk futboluna, Trabzonspor'a katkıları büyük olacak. Takım olarak daha yolun başındayız. İlerleyen günlerde takımın performansını her geçen gün daha iyi yapmak hepimizin görevi'' diye konuştu.



Yanal, Ankaraspor maçında az pozisyon vermelerinin iyi tarafları olduğunu belirterek, ''Ama tempolu oynayarak zaman zaman kanat organizasyonlarını daha iyi yapmak zorundayız. Oyundan çok memnun değiliz. Ama böyle oynadığımız maçlarda da kazanmak zorundayız. İlerleyen dönemlerde daha iyi oynamanın gayreti içinde olacağız'' dedi.

