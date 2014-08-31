Yeniler meydan okudu



Alman birinci futbol ligi Bundesliga’nın ikinci haftasında güçlü takımlar sürpriz puan kayıpları yaşadı. Birinci Lige bu sezon yükselen takımlardan Paderborn Hamburg, Köln de Stuttgart deplasmanında kazandı. Leverkusen geriye düştüğü maçta Hertha Berlin’i yenerken Werder Bremen Hoffenheim’a, Wolfsburg da Eintracht Frankfurt’a sahasında puan kaptırdı. Son şampiyon Bayern Münih ise Schalke deplasmanında ikinci sezon galibiyetini kaçırdı. Bu maçta gözle Bayern’in Real Madrid’ten transferi Xabi Alonoso'nun üzerindeydi.

Schalke ‘elinden’ geleni yaptı

Cumartesi akşamı Schalke deplasmanında sahne alan Bayern Münih, üstün bir futbol sergilediği maçta 1-1’lik skora razı oldu. Schalke bu sonuçla yaklaşık dört yıl sonra ligde rakibinden puan almış oldu. Sebastian Rode ve Robert Lewandowski’nin ilk dakikalardaki gol girişimine izin vermeyen Schalke kalecisi Ralf Fährmann, 10’uncu dakikada aynı ikilinin gol girişiminde bu kez Lewandowski’ye engel olamadı ve Polonyalı forvet konuk takımı 1-0 öne geçirdi. Schalke adına ilk yarıda akılda kalan en önemli pozisyon, kaleci Manuel Neuer'in boşalttığı kaleye Kaan Ayhan’ın yaklaşık 50 metreden yaptığı vuruşun farklı şekilde auta gitmesiydi.

İkinci yarıda seyircisinin desteğiyle daha gayretli görünen ev sahibi takım Julien Draxler (53.) ve Choupo-Moting’in (54.) gol girişimlerinin ardından 62’nci dakikada beraberlik sayısına ulaştı. Bayern ceza alanına gönderilen serbest vuruşta topa yükselen kaptan Höwedes elinin de yardımıyla topu ağlara göndererek skora yeniden denge getirdi. Bayernli oyuncuların yardımcı hakeme el itirazları sonucu değiştirmedi. Kalan dakikalarda üstünlüğü ele alan Bayern Xherdan Shaqiri ve Robert Lewandowski ile önemli fırsatlardan yararlanamayınca taraflar puanları paylaştı. Bayern Münih Teknik Direktörü Pep Guardiola Real Madrid’ten yeni transfer Xabi Alonso’ya ilk 11’de yer verince tecrübeli oyuncu takımla antrenman bile yapmadan kendini sahada buldu. 68 dakika oyunda kalan Alonso yerini genç Pierre-Emile Höjbjerg’e bıraktı.

Hamburg evinde fark yedi

Haftanın en büyük sürprizine Paderborn imza attı. Bundesliga’ya bu sezon yükselen ligin mütevazı takımı, Hamburg deplasmanında rakibini 3-0 yendi. Paderborn güçlü rakibi karşısındaki cesur oyununun karşılığını ilk yarım saat dolmadan aldı ve 29’ncu dakikada Elias Kachunga takımını 1-0 öne geçirdi. Hamburgluların atağa çıkarken kaptırdığı topta kaleci Rene Adler’i de çalımlayan Mario Vrancic farkı 2’ye yükseltti (69.). Maçın skorunu bitime 3 dakika kala Moritz Stoppelkamp’ın güzel vuruşu belirledi (87.). Alınan farklı mağlubiyet ve kötü futbol Hamburglu taraftarlara yeniden kötü geçen son sezonu hatırlattı. Paderborn ise ilk kez mücadele ettiği birinci ligin ikinci haftasında puanını 4’e yükselterek puan cetvelinin üst sıralarında tutundu.

Köln Stuttgart’ta kazandı

Bundesliga'ya bu sezon yükselen bir başka ekip FC Köln de ligdeki ilk galibiyetini Stuttgart deplasmanında aldı. 22’nci dakikaya kadar dengeli giden oyunda skoru değiştiren isim Stuttgart savunmasının hatasını arka direkte affetmeyen yeni transfer Japon Yuya Osako oldu ve takımının bu sezonki ilk golünü kaydetti (22.). Osako’nun forvet hattındaki partneri Anthony Ujah bu golden kısa süre farkı artıran isim oldu. Nijeryalı oyuncu 18 metreden yaptığı şık vuruşla maçın 2-0’lık skorunu belirledi (33.). Kalan dakikalarda kontrollü oyununu sürdüren konuk takım skoru 90 dakika boyunca koruyarak önemli bir deplasmandan 3 puanla dönmenin sevincini yaşadı.

Bayer Leverkusen sahasında ağırladığı Herha Berlin karşısında beklediğinden daha fazla zorlandı. Bir ara 2-1 geriye düşen kırmızı-siyahlılar sahasındaki maçı yeni transferleri Hakan Çalhanoğlu ve Karim Bellarabi’nin etkili oyunuyla çevirdi ve sahadan 4-2 galip ayrıldı. Yeni transferlerden Hırvat savunmacı Tin Jedvaj, şanssız bir şekilde topu kendi ağlarına göndererek başkent ekibini 1-0 öne geçirdi (24.). İkinci yarıda aynı futbolcu bu kez Hertha Berlin ağlarını havalandırarak hatasını affettirdi ve skora yeniden denge getirdi (50.). Ancak bu golden 10 dakika sonra Hertha’nın yeni transferi Julian Schieber takımını yeniden öne geçirerek ligdeki gol sayısını 3’e yükseltti. 62’nci dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun serbest vuruşunu ağlara gönderen Emir Spahic skora bir kez daha denge getirdi. Sonraki dakikalarda gerçek gücünü sahaya yansıtan ev sahibi ekip önce Julian Brandt ile 3-2 öne geçti ardından Hakan Çalhanoğlu’nun güzel ortasında Karim Bellarabi şık volesiyle skoru 4-2'ye getirdi ve maç bu skorla sona erdi.

Wolfsburg sahasında galibiyeti kaçırdı

Wolfsburg sahasında ağırladığı Eintracht Frankfurt karşısına galibiyet parolasıyla çıkmasına rağmen 2-2’lik skordan öteye geçemedi. Maça hızlı başlayan Wolfsburg Naldo’nun serbest vuruştan attığı şık golle 1-0 öne geçti (15.). Ancak maçı bırakmayan konuk takım bu kez Takashi Inui'nin serbest vuruş golüyle beraberliği sağladı (23.) ve ardından oyunun kontrolünü eline geçirdi. Ancak Frankfurt ekibi ilk yarıda yakaladığı fırsatları kullanamadı. İkinci yarıyla birlikte yeniden dengeyi sağlayan ev sahibi takım aradığı gole bitime kısa süre kala ulaştı. Maximilian Arnold yerden yaptığı düzgün vuruşla Wolfsburg’u 2-1 öne geçirdi (79.). Ancak maçta son sözü konuk takım söyledi. Organize gelişen bir Frankfurt atağında Vaclav Kadlec kafa golüyle skora yeniden denge getirdi (85.) ve maç 2-2 sona erdi.

Hoffenheim’ı konuk eden Werder Bremen de haftanın puan kaybeden bir başka ekibi oldu ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Sebastian Rudy’nin diagonal pasını çok iyi önüne alan Roberto Firmino Bremen kalecisi Raphael Wolf’u da geçerek takımını ilk dakikalarda öne geçirdi (19.). Ev sahibi takım bu gole cevap vermek için uzun süre mücadele verdi. Yeşil-beyazlılar aradığı gole Rayo Vallecano’dan yeni transferi Alejandro Galvez’in vuruşula ulaştı ve maç 1-1 sona erdi.

Cuma günü oynanan haftanın açılış maçında şampiyonluk adaylarından Borussia Dortmund, Augsburg deplasmanında 3-2 kazandı. Sarı-siyahlılar Marco Reus (11.), Sokratis (14.) ve Hertha Berlin’den transferi Adrian Ramos ile 3 farklı üstünlüğü yakaladı (78.). Augsburg'un son dakikalarda Raul Bobadilla (82.) ve Tim Matavz (89.) ile bulduğu iki gol teselliden öteye geçemedi.

Bundesliga’da ikinci hafta Pazar günü oynanacak iki maçla tamamlanacak. TSİ 16:30’da Mainz Hannover 96’yı konuk ederken TSİ 18:30’da Freiburg sahasındaki maçta Mönchengladbach’ı ağırlayacak.