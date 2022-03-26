Yenilenmeyen sürücü belgeleri geçersiz sayılacak

İçişleri Bakanlığı, eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesi için son tarihin 31 Aralık olduğunu bir kez daha hatırlatarak, bu tarihe kadar yenilenmeyen ehliyetlerin geçersiz sayılacağını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan bilgilendirmeye göre, 1 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenen eski sürücü belgelerinin yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesinde sona yaklaşılıyor. Sürücü belgesini değiştirmeyen isteyenler için son tarih 31 Aralık. Bu süre içinde sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlar nüfus müdürlüklerine giderek sürücü belgelerini yenileyebilecek.

Eski tip sürücü belgesi olan vatandaşlar, 31 Aralık 2022 tarihine kadar sürücü belgelerini yenilemeleri durumunda değerli kâğıt bedeli 13 TL vakıf payı bedeli 2 TL; toplamda 15 TL ödeme yaparak yeni tip sürücü belgesine sahip olabilecek. Kanuni süre içerisinde eski tip sürücü belgesini yenilemeyen kişilerin eski tip sürücü belgeleri geçerliliğini yitirecek. Geçerliliğini yitiren eski tip sürücü belgesi ile araç kullanan kişilere; kolluk kuvvetlerince Karayolları Trafik Kanunu’nun 39/3 maddesi gereği “Geçerlilik Süresi Dolan Sürücü Belgesi ile Araç Kullanmak” fiilinden dolayı idari para cezası uygulanacak.

31 Aralık 2022 tarihinden sonra eski tip sürücü belgesini yenilemek için başvuran kişiler bu tarihe kadar geçerli olan 13 TL olan değerli kâğıt bedeli ve 2 TL vakıf payı ile toplamda 15 TL olan değiştirme ücretinden yararlanamayacak, 2023 yılı için belirlenen gerekli harçlar (sürücü belgesi harcı), değerli kâğıt bedeli ve vakıf ücretini ödeyerek yeni tip sürücü belgesine başvurabilecek.

Sürücü belgesi başvurusu süreci nasıl işliyor?

Sürücü belgesini yenilemek isteyen kişiler, Alo 199 Çağrı merkezinden, mobil uygulamadan ya da nvi.gov.tr den aldıkları randevuyla birlikte gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine giderek başvurularını tamamlayabilecek. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılan sürücü belgeleri PTT’ye teslim edilerek yurt içinde başvuruda bulunan kişilerin adreslerine ulaştırılacak. Başvuruda bulunan kişilerin sürücü belgeleri ellerine ulaşana kadar geçen süreçte nüfus müdürlüklerinden ya da e devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile başvuru sahipleri araçlarını kullanabilecek.