Sosyete Ulus Pazarı yeni ve modern yüzüyle Ortaköy'de açıldı

İstanbul ve çevre illerde yaşayan vatandaşların uğrak yeri olan Sosyete Ulus Pazarı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSPARK tarafından yeni yerinde törenle hizmete açıldı.

İSPARK Genel Müdürü Mehmet Çevik açılışta yaptığı konuşmada İstanbul’a modern pazar yerleri kazandırmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Genel Müdür Çevik, “Daha önce Ulus’ta hizmet veren ve İstanbulluların beğenisini kazanan Sosyete Pazarı’nı, Beşiktaş’taki yeni yerinde hizmete açtık. Farklı projelerle hizmet çeşitliliğimizi artırarak İstanbullulara daha kaliteli hizmet vermeye devam edeceğiz “ dedi. Açılışın ardından pazar yerinde incelemeler de bulunan Çevik ve beraberindekiler, esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

Sosyete Ulus Pazarı’nın yeni adresi, Beşiktaş Dereboyu Caddesi Çayır Sokak. İSPARK’ın işletmeciliğini yaptığı 9 dönümlük arazi üzerine kurulan pazar yerinde 950 tezgâh yer alıyor. Pazar yerinde idari bina, büfeler, beyaz masa, kıyafet deneme kabinleri ve sosyal donatı alanları bulunuyor. İBB Zabıta ve Sivil Güvenlik ekipleri, vatandaşların pazar alanında güven içinde alışveriş yapabilmesi için görev yapıyor.

Toplu taşıma alanlarına yakın olan pazar yerinde Ulus AK Merkez ve Zincirlikuyu Metrobüs Durağı’na ücretsiz ring seferleri de yapılıyor.