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Spor

Yenilenen Sinan Erdem 'Dörtlü Final'e hazır

Spor İstanbul Genel Müdürü Özbayraktar, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Dörtlü Final'e ve İstanbulumuzu çok güzel bir şekilde tanıtmaya hazırız." dedi

05 Nisan 2017 18:20

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ne 19-21 Mayıs tarihlerinde ev sahipliği yapacak Sinan Erdem Spor Salonu yenilendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş'ın talimatıyla yenilenen salonun tanıtım toplantısı, İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Spor İstanbul Genel Müdürü İsmail Özbayraktar'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

İsmail Özbayraktar, 5 ay süren tadilat sürecinden sonra Sinan Erdem'in, Avrupa'nın en modern salonlarından biri haline geldiğini söyledi.

Özbayraktar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak çok titiz bir çalışma yürüttüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak burada 5 aydır bir tadilat sürecini yönetiyoruz. Dörtlü Final'e ev sahipliği yapacağız. İstanbul'a yakışır bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Burada çok güzel yenilikler yapıldı. Bütün odalar VIP olarak düzenlendi. 1000'e yakın basın mensubuna aynı anda hizmet verebilecek bir altyapı oluşturuldu. 400 kilometre civarında kablo kullanıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Dörtlü Final'e ve İstanbulumuzu çok güzel bir şekilde tanıtmaya hazırız."

 

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