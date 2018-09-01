Yenilenen Kumkapı Balıkçılar Çarşısı'nın açılışı yapıldı

İSTANBUL, (DHA) – DÜN gece ‘Vira Bismillah’ diyen balıkçılar için İstanbul’un Balık Hali adına önemli satış yerlerinden biri olan Kumkapı Balıkçılar Çarşısı, yenilenen yüzüyle bugünden itibaren tekrar hizmet vermeye başladı. Açılışta Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Başkanı Mevlüt Uysal ve protokolde yer aldı.

Balık sezonunu değerlendiren Kumkapı Balıkçılar Derneği Başkanı Harun Yıldız, denizlere hassasiyet gösterilmesi gerektiğini ifade ederek, “Bilinçli davranmamız lazım ki bu sürdürülebilir balıkçılık olsun. Bildiğiniz gibi geçen yıl balıkçılık sezonu çok kötü geçti. İnşallah bu sene umudumuz var. Vatandaş bu sezon bol bol balık yiyecek diye düşünüyoruz” diye konuştu.

“CUMHURBAŞKANIMIZ DA BALIKÇILARIMIZIN YANINDA OLDUĞUNU DÜN GÖSTERDİ”

Burada bir konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “1 Eylül itibariyle balık sezonu başlıyor. Dün gece Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte balıkçı tekneleri denize açılırken beraberdik. Cumhurbaşkanımız da balıkçılarımızın yanında olduğunu dün gösterdi. İnşallah balıkçılarımız 3 tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde gelecekte balıkçılarımızdan çok şey bekliyoruz. Biz balıkla ilgili konularda ve balık tüketiminde zayıf kaldığımızı görüyoruz. Ancak bunu balıkçı esnafımızla güçlendirebiliriz. Hükümetimizin verdiği destekle de inşallah balıkçılıkta daha da ümitliyiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Mevlüt Uysal, Avrasya Tüneli sebebiyle eski balıkçılar çarşısının yerinin değiştiğini ve 1980’li yılların yapısı olması sebebiyle bu değişimin de zaten gerekli olduğunun altını çizerek, yeni balıkçılar çarşısının hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

“BAŞKANIMIZ UYSAL’A TEŞEKKÜRLERİMİ İLETİYOR TEBRİK EDİYORUM”

Kumkapı’nın gençliğinin geçtiği yerler olduğunu vurgulayarak babasının fırınının hala burada durduğunu söyleyen Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, “Beyazıt’ta Hukuk Fakültesi okurken, arkadaşlarım gelirdi ve babam balıkçılardan balık alırdı, fırında buğulama yapardık. Türkiye’nin 3 tarafı denizlerle çevrili. Allah’ın denizler vasıtasıyla bahşettiği balık ve bunun ticaretini yapmak ise önemli bir faaliyet. Bu çarşıyı bizlere kazandıran Belediye Başkanımız Mevlüt Uysal’a teşekkürlerimi iletiyor tebrik ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Balıkçılar Derneği Başkanı Harun Yıldız, Başkan Uysal ve Yazıcı’ya Kumkapı plaket takdim etti. Ardından esnaflarla sohbet ederek balık tezgahlarını dolaşan Başkan Uysal ve Yazıcı, yemekleri yapan ustalarla fotoğraf da çektirdi.

(GÖRÜNTÜ-FOTOĞRAF)