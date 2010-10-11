-YENİLENEBİLİR ENERJİ SEKTÖRÜNDE FİNANSMAN SIKINTISI İSTANBUL (A.A) - 11.10.2010 - Deloitte'un yenilenebilir enerji sektörü raporuna göre, sektör ciddi bir finansman sıkıntısı içinde bulunuyor. Konuya ilişkin açıklamaya göre, Deloitte'un ''Alternatif düşünce 2011: Yenilenebilir enerji sektöründe öne çıkan 10 konuya ve eğilimlere bakış'' başlıklı raporda, sektörün bugünü ve gelecek bir yıl içinde önüne çıkacak ana konular değerlendirildi. Raporda değinilen en önemli konuların başında, sektörde sermayeye ulaşmanın giderek daha zorlaşması, vergi ve yasal mevzuat ile sektör liderlerinin büyük ölçekli operasyonları yönetme ve uygun çalışanları bulma zorunlulukları geliyor. İki yıldır başarılı yatırımların gerçekleşmediği yenilenebilir enerji sektöründe, hükümetlerin konuyla daha fazla ilgilenmeye başlamasıyla birlikte bir hareketlenme yaşandığı dile getirilen rapora göre, bu sayede birleşme ve satın almalar ile halka arzlarda biraz toparlanma fark ediliyor. Ancak bankalar bu sektöre kredi vermekte temkinli davranırken, hükümetlerin bütçe sorunları nedeni ile teşvikleri kısmaları durumu daha da zorlaştırıyor. Deloitte Enerji ve Doğal Kaynaklar Endüstrisi Sorumlu Ortağı Sibel Çetinkaya, rapora ilişkin değerlendirmesinde, yenilenebilir enerji sektörünün kritik bir noktada bulunduğunu belirterek, şunları ifade etti: ''Sektördeki firmaların büyümek için finansman kaynağı bulabilmeleri gerekiyor ancak sadece kanıtlanmış teknolojilerin varlığı buna yetmiyor. Şirketlerin daha büyük ölçekte plan yapabilmeleri için entegre organizasyonlara, kapsamlı becerilere ve gelişmiş tedarik zincirlerine ihtiyacı var. Önümüzdeki 12 ayda yenilenebilir enerji sektöründe pek çok değişiklik görülmesini bekliyoruz. Bu değişikliklerin çoğu zorlayıcı olabilir ancak yenilenebilir enerjinin, özellikle düşük karbonlu, diğer bir deyişle çevreye dost bir enerji türü olarak üstlenmiş olduğu önemli rolü unutmamak gerekiyor. Türkiye'de de hem kamu kurumlarının hem de özel sektörün bu alandaki gelişmeleri dikkatle izlemesi gerekiyor.''