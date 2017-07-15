Yenilen pehlivan güreşe doymadı; rakibine sopayla saldırdı

Edirne’de 656’ncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Küçük Orta Küçük Boy müsabakalarında yenilen pehlivan rakibine sopayla saldırdı. Rakibine saldıran pehlivan daha sonra gözaltına alındı.

Müsabakanın ardından iddiaya göre Gökhan Gökçe, duş ve soyunma odalarının bulunduğu alanda Deniz Yasak'a paspas sopasıyla saldırarak göğsünden ve ağzından yaraladı. Çevredekilerin tepki göstermesi üzerine Çevik Kuvvet ekipleri müdahale etti. Çıkan tartışmalar sona ererken, göğsünden ve ağzından yaralanan Deniz Yasak, hazır bekletilen ambulansa alındı. İlk müdahalesi burada yapılan Deniz Yasak, daha sonra Sultan 1'nci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili 3 pehlivan ise gözaltına alındı. (DHA)