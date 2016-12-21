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Yeniköy’de kuru yük gemisi karaya oturdu

Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekiplerinin gemiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor

21 Aralık 2016 15:21

Yeniköyde 189 metre boyundaki Starhamony isimli bir gemi karaya oturdu. Geminin durduğu yer ile Tansu Çiller'in yalısı arasında yaklaşık 20-25 metre mesafe bulunduğu öğrenildi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Yeniköy’de sabah saat 08.20’de Ukrayna Odessa Limanı’nda harekete ederek Mısır’a giden Panama bandıralı kuru yük gemisi karaya oturdu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nde konuyla ilgili yapılan yazılı bir açılama yapılarak, “Saat 08:20’de Panama bayraklı, 18 metre boyundaki, 47.500 mton mısır yüklü Star Harmony adlı gemi, İstanbul Boğazını kuzey – güney yönlü geçişi esnasında, Yeniköy önlerinde karaya oturarak tehlikeye maruz kalmıştır. İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri tarafından derhal seyir, can, mal ve çevre emniyetini teminen kurtarma 3 römorkörü ile kıyem 6 hızlı tahlisiye botu olay yerine sevk edilmiştir” dendi.

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YeniköyStarhamonyTansu Çiller

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