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Yenikapı'da 'Kudüs' mitingi: Oluk oluk kan aksa, kurtulacak El Aksa...

Yenikapı alanı kadın ve erkekler için ikiye bölündü

10 Aralık 2017 18:36

120 sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen 'Kudüs' mitingi için binlerce kişi Yenikapı Etkinlik Alanı'nda toplandı. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları bulunan ve sık sık tekbir getiren kalabalık, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını protesto ediyor.

Hak-İş, Memur-Sen, İHH İnsani Yardım Vakfı, Deniz Feneri Derneği, ASKON, MÜSİAD, TÜGVA, TÜRGEV, ÖNDER başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunun destek verdiği mitingde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin halka hitap etmesi bekleniyor.

Mitinge katılmak isteyenler, öğle saatlerinden itibaren Yenikapı Etkinlik Alanı'na gelirken, arama noktalarından geçenlere Türk ve Filistin bayrakları dağıtıldı. Filistin'e destek mesajları içeren atkılar takan, kelime-i tevhid bayrakları taşıyan birçok vatandaş, sık sık tekbirler getirerek "Hamas'a selam, direnişe devam", "İstanbul'dan Gazze'ye direnişe bin selam", "Oluk oluk kan aksa, kurtulacak El Aksa" sloganları attı.

Miting öncesi gelenlere Filistin mücadelesini konu alan marşlar dinletilirken, alan kadın ve erkekler için ikiye bölündü.

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