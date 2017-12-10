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YENİKAPI'DA "KUDÜS" MİTİNGİ (1)

Haber-Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA Saadet Partisi öncülüğünde, çok sayıda kişinin katılımıyla Yenikapı Meydanı'nda "Kudüs İslam'ındır" mitingi düzenleniyor

10 Aralık 2017 17:31

Haber-Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA
Saadet Partisi öncülüğünde, çok sayıda kişinin katılımıyla Yenikapı Meydanı\'nda \"Kudüs İslam\'ındır\" mitingi düzenleniyor. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları bulunan ve sık sık tekbir getiren kalabalık, ABD Başkanı Donald Trump\'un Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıdıklarını açıklamasını protesto ediyor. İlerleyen saatlerde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu\'nun da burada bir konuşma yapması bekleniyor. 

Görüntü Dökümü:
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-Meydandaki kalabalık
-Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları bulunanlar
-Kalabalığın slogan atması
-Genel ve detaylar
 

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