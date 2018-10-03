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YENİKAPI'DA "HESAP" KAVGASI: 2 YARALI (2)

  Ersan SAN - Murat SOLAK - Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHA Fatih'te iş yeri sahibi ile müşteri arasında çıkan kavgada bir kişi silahla yaralanırken bir kişi de sopayla darp edilerek yaralandı

03 Ekim 2018 20:09

 

Ersan SAN - Murat SOLAK - Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHA
Fatih\'te iş yeri sahibi ile müşteri arasında çıkan kavgada bir kişi silahla yaralanırken bir kişi de sopayla darp edilerek yaralandı. Yenikapı İmrahor hamamı Sokak\'taki bir restoran da meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti; bir müşteri ile iş yeri sahibinin oğlu arasında hesap tartışması yaşandı. Tartışma kavgaya dönüştü. Müşteri, işyeri sahibinin oğlu S. Ç. nin kafasına sopa ile vurdu. S. Ç. de silahla müşteriye ayağından vurdu. Yaralalılar hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Görüntü Dökümü
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-Olay yerinden görüntü


03.10.2018 - 16.44 Haber Kodu : 181003168

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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SANMurat SOLAKHüseyin COŞKUNDHA FatihYenikapıSokakTartışmaMüşteriYaralalılarDökümü OlayHaber Kodu
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