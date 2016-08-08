Yenikapı mitinginde son fotoğrafta iki eksik

Yenikapı'da düzenlenen Demokrasi ve Şehitler mitingi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla sona erdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli son bir toplu fotoğraf için kürsüye çağrıldı. Ancak her iki lider de kürsüye çıkmayıp, alandan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Eski Başkan Ahmet Davutoğlu ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar son fotoğraf için kürsüye çıktı.