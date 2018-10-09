Yenikapı açıklarında iki kuru yük gemisi çarpıştı

Marmara Denizi Ahırkapı açıklarında TK Roterdam ile Bosphorus King adlı iki geminin iki geminin birbirine sürtündüğü öğrenildi. Kıyı Emniyeti ekipleri bölgeye sevk edilirken gemilerdeki hasarın ufak çapta olduğu kaydedildi.

İstanbul'da Yenikapı açıklarında birbirine sürtünen iki gemide hasar meydana geldi. 130 metre uzunluğundaki TK Roterdam ve 165 metre uzunluğundaki Bosphorus King isimli iki gemi, Yenikapı açıklarında demirliydi.

Gemilerden biri sürüklendi ve demirli olan diğer gemiye çarptı. Kazada ölen veya yaralanan olmazken, gemilerde küçük çaplı hasar meydana geldi.