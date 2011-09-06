-''Yeni dönemde yatırım avcılığı yapacağız'' ANKARA (A.A) - 06.09.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye'nin ekonomik gelişimini artırmak ve hedeflerine ulaşmasını sağlamak üzere yeni dönemde iş adamlarıyla birlikte ''yatırım avcılığı'' yapacaklarını söyledi. Bakan Çağlayan, Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) Başkanı Rızanur Meral ile beraberindeki heyeti bakanlıkta kabul etti. Meral, kabulde, Bakan Çağlayan'ı Ekonomi Bakanlığından dolayı tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Bakan Çağlayan'ın geçmiş bakanlığı döneminde TUSKON olarak çok güzel takım çalışması yaptıklarını belirten Meral, Bakan Çağlayan'ı iş dünyasının CEO'su olarak gördüklerini anlattı. Bakan Çağlayan'ın bakanlığı dönemi boyunca adeta evini ailesini unuttuğunu ve iş dünyasının başında yeni pazarları keşfettiğini belirten Meral, şunları söyledi: ''Sayın Bakanım Türk sanayicisinin, ihracatçısının önünü açtınız. Yeni dönemde de yine Türkiye'nin üretim gücünü ve potansiyelini yeni pazarlara yönlendirerek Cumhuriyet tarihinin yeni bir ihracat rekorunu kıracağız, buna kararlıyız. Bu dönemde de iş dünyası olarak sizlere her türlü desteği vermeyi ve bu faaliyetlerde yer almayı istiyoruz.'' Ekonomi Bakanı Çağlayan da TUSKON ile ASO Başkanlığı döneminde ve geçmiş bakanlık dönemlerinde yakın bir iş birliği içerisinde önemli çalışmalar yaptıklarını ve bu çalışmaların artarak devam edeceğini söyledi. Yeni oluşturulan Ekonomi Bakanlığında bir çok yeni görevlerinin de bulunduğunu anlatan Bakan Çağlayan, bakanlık bünyesinde Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü birimi kurulduğunu aktardı. TUSKON'un dünyayla olan bağlantısı dikkate alındığında bu genel müdürlüğün çalışmaları konusunda TUSKON üyelerinin adeta birer ''yatırım avcısı'' gibi çalışmasını isteyen Bakan Çağlayan, gerek bir çok ülkedeki uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye getirilmesi, gerekse Türkiye'de üretimi olmayan, dünyanın bir çok ülkesinde bulunan önemli madenler ve hammaddelerin üretimine Türk firmalarının yönlendirilmesi noktasında TUSKON üyelerinin desteğine ihtiyaçları bulunduğunu kaydetti. Bakanlığın yeni çalışma sisteminde özellikle cari açığın azaltılması, sürdürülebilir bir noktaya getirilmesi noktasında yapılan çalışmalar kapsamında eskiden Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü olan birimi, yatırımlar, hizmetler sektörü başta olmak üzere bir çok sektör ekleyerek geniş bir genel müdürlük haline getirdiklerini belirten Çağlayan, şunları kaydetti: ''Bu genel müdürlüğün çalışma alanları içerisinde serbest bölgeler konusunda yeni bir konsept üzerinde duruyoruz. Hizmetler sektöründe döviz getirisi kazandırıcı hizmetleri artıracağız. Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü de bize bağlandı. Yurt dışından Türkiye'ye gelecek olan, Türkiye'de gerek ölçek, gerek tasarruf problemi nedeniyle bugüne kadar üretilemeyen, bizim dışarıdan almak zorunda olduğumuz tüm ürünleri Türkiye'de yapabilecek yatırımcılar konusunda bu genel müdürlüğümüz yeni çalışmalar yapacak. Yeni dönemde yatırım avcılığı yapacağız. Yine bu genel müdürlük bünyesinde ülkemizde olmayan ama sürekli ihtiyacımız olacak hammaddelere erişme noktasında tedarik güvenliği için kendi iş adamlarımızın o ülkelerdeki yönlendireceğimiz yatırımlara sahip olmasını istiyoruz. Çünkü yarının dünyasında stratejik öneme sahip olan madenlere, elementlere sahip olanlar dünyanın en güçlü ülkeleri olacaklar.'' Bu ayın 12'sinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Mısır'a gideceklerini bildiren Çağlayan, heyette, TUSKON, TİM ve TOBB'dan iş adamlarının de yer alacağını ve oradaki yatırımcılarla bir araya geleceklerini söyledi.