(YENİDEN)DHA YURT BÜLTENİ-13

1)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, \"BUNLARA NASIL MÜSLÜMAN DENİR\"

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir\'deki Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanlığı\'nda 1518 muvazzaf astsubay adayının mezuniyet töreni ve partisinin genişletilmiş il danışma meclisi toplantısına katılmak üzere Balıkesir\'e geldi. Astsubay adayları ve ailelerine seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"Terör örgütünün eliyle yerle yeksan edilen yıkımı önlemek, oluk oluk akan müslüman kanını durdurmak boynumuzun borcudur. Cuma namazında Mısır\'da DEAŞ terörö örgütünün cuma namazında yaptığı katliamda 250\'yi aşkın müslüman şehit oldu. Bunlara nasıl müslüman denir. Bunlar katil. Bunların islamla yakından uzaktan alakası yok. Bu gerçekleri bilmemiz lazım. Yeni terör oluşumlarının ortaya çıkmasını engellemek içinde bu hamleleri yapmaya mecburuz. Gözümüzün içine baka baka Suriye-Irak sınırı boyunda terör koridoru oluşurken kenara çekilip beklememizi isteyenler olabilir. Onların ne istediği önemli değil. Bizim ülke olarak ne istediğimiz önemli. Bu kararı biz veririz. Onun için de bu kararı, biz tüm üst düzey yönetici ve komuta kadrolarımızla oturuyoruz, değerlendiriyoruz. Adımlarımızı ona göre atıyoruz\" dedi



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir\'deki Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanlığı\'nda 1518 muvazzaf astsubay adayının mezuniyet töreni ve partisinin genişletilmiş il danışma meclisi toplantısına katılmak üzere Balıkesir\'e geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kentte ilk olarak astsubay adaylarının mezuniyet törenine katıldı. Okul Komutanı Albay Evren Ünal\'ın açılış konuşmasından sonra kürsüye gelen Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, \"Bölgemizdeki istikrarsızlık ve çatışmalar bölgemizi derinden etkilemektedir. Terör örgütlerinin yaşam alanlarını genişletme çabaları sınırlarımıza saldırıları, göç hareketleri terör faaliyetleri şu an itibariyle baş etmememiz gereken tehdit ve risk unsurlarının başında gelmektedir. Bu sadece bize yönelik değildir, hatta küresel ölçekte endişe verici boyutlara ulaşmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bulunduğu coğrafya itibariyle her zaman güçlü olmak, güçlü kalmak mecburiyetindedir. Türkiye\'nin böyle bir ortamda etkin konumda olması, barışın teminatı olması ancak en zor şartlarda görev yapacak iyi eğitimli personeliyle mümkündür. FETÖ ülkemize maddi ve manevi zarar vermeyi hedefledi. TSK\'nın saygınlığını zedelemeye kara lekeye sürmeye çalıştı. Bu ülkeyi parçalamaya çalıştılar. Ordu-millet dayanışmasını yıkmaya çalıştılar. Aziz milletimizin, tüm alçak oyunlarını gördüğünü, sezdiğini göremediler. Milletimizin vatana, bayrağa ve ezana sahip çıkacağını düşünemediler\" dedi.



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da \"Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin kahraman mensupları, gazilik ve şehitliği rütbelerin en yükseği kabul etti. Yurt içinde ve sınır ötesinde mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Tarihin hiç bir döneminde olmadığı gibi ihanet çetesi, maalesef 15 Temmuz\'da yaşanan hain FETÖ kalkışması, başta zaataliniz olmak üzere devlet kademelerinin gayreti, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin vatansever evlatları tarafından bertaraf edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne sızarak şerefli üniformayla hain emellerine ulaşmaya çalışanlar, hızla peygamber ocağından temizlenmiş, ordumuz, hainlerden temizledikçe her bakımdan güçlenmiştir. Gece gündüz demeden faaliyetlerini büyük fedakarlıkla sürdürmektedir\" diye konuştu.



Daha sonra da dönem birincisi İkmal Astsubay Çavuş Mehmet Sürücü, konuştu ve yaş kütüğüne plaket çaktı.



ASKERİ OKULLARINI YENİDEN YAPILANDIRILDIĞUNU



Törende daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kürsüye geldi. 15 Temmuz sonrasında askeri okullarını yeniden yapılandırıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"Astsubaylarımız ilk mezunlarını veriyor. Hain darbe girişyiminden sonra hızlı bir yeniden yapılandırma süreciyle askeri okulları Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde bir araya getirdik. Esasen tüm askeri okulların tek çatı altında toplanması eskiden beri vardı çeşitli sebeplerle bir türlü hayata geçirilemeyen bu reformu 15 Temmuz\'dan sonra süratle hayata geçirdik. Yeni bir dönem başlattık. Ara sınıflara öğrenci alınarak sistemin kesintisiz devamı sağlandı. Yeni sistem tam manasıyla işler hale getirildi. Okullarının müfretadı ülkemizin ihtiyacı olacak şekilde baştan sona yenilendi. 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde 10 bin 323 öğrenci eğitimi görüyordu. Şu anda askeri okullarımızda eğitim gören öğrenci 10 bin 348\'dir. Dolayısıyla hiçbir zaafiyete mahal vermeyecek şekilde reform süreci başarıyla tamamlanmıştır\" dedi.



u süreçte çeşitli engellerle karşılaştıklarını, kararlı tutumlarıyla hepsinin üstesinden geldiklerini de söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"Her fırsatta devlet geleneğimize, kültürümüze atıfta bulunarak maziden geleceğe köprü kurmaya çalışıyoruz. Geçmişini bilmeyen geleceğini göremeyeceği inancıyla tarihimize kültürümüze sahip çıkıyoruz. Şu anda bir araya geldiğimiz astsubay okulunun geçmişine baktığımızda karşımıza çıkan manzara dahi tek başına bu hassasiyetimi teyit etmeye yetecek\" diye konuştu.





TARİHİ HAKİKATLERİ BİLMELİYİZ





Tarihi hakikatler bilinmediği takdirde Türkiye\'nin bulunduğu bölgede politika oluşturulamayacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"Bu coğrafyalardan birisi yerlerden bir yer değildir. Hepsi canımızdan bir parçadır. Bölgemizde yaşanan hadiseler sebebiyle birilerinin çıkarları zedeleniyor olabilir ama bizim canımız yanıyor. Orada bizim şehitlerimizin kanı var, canı var. Öyleyse bizim hem aklımız hem ruhumuz var. Kardeşlerimiz zülum görürken onlara nasıl sırtımızı dönüp kendi işimize bakarız. Fırat Kalkanı operasyonunun ne olduğunu anlayabiliyor musunuz? Oralara yönelik hassasiyetlerimizin altında işte bu tarihi gerçekler yatıyor. Elbette diplomasiyle, insani yardımla, askeri gücümüzle kardeşlerimize yardımcı olacağız. Bir kardeşin bir kardeşe yardımcı olmasından daha doğal ne olabilir. Elbette her şey istediğimiz gibi olmuyor. O zaman işin oluru neyse ona bakıyoruz. Soçi de insani trajedileri öncelemeye, bölgenin geleceğini oluşturmaya yönelik çabaların ürünüdür\" dedi.





BUNLAR MÜSLÜMAN DEĞİL





Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:





\"Terör örgütünün eliyle yerle yeksan edilen yıkımı önlemek, oluk oluk akan müslüman kanını durdurmak boynumuzun borcudur. Cuma namazında Mısır\'da DEAŞ terör örgütünün cuma namazında yaptığı katliamda 250\'yi aşkın müslüman şehit oldu. Bunlara nasıl müslüman denir. Bunlar katil. Bunların İslamla yakından uzaktan alakası yok. Bu gerçekleri bilmemiz lazım. Yeni terör oluşumlarının ortaya çıkmasını engellemek içinde bu hamleleri yapmaya mecburuz. Gözümüzün içine baka baka Suriye-Irak sınırı boyunda terör koridoru oluşurken kenara çekilip beklememizi isteyenler olabilir. Onların ne istediği önemli değil. Bizim ülke olarak ne istediğimiz önemli. Bu kararı biz vereriz. Onun için de bu kararı, biz tüm üst düzey yönetici ve komuta kadrolarımızla oturuyoruz, değerlendiriyoruz. Adımlarımızı ona göre atıyoruz. İlgili tarafların bu anlayışıyla yürütülüyor.\"





SAHA DIŞINA AMAK İSTİYORLAR





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:





\"Bizi yedek kulübesine değil sahanın tamamen dışına atmaya matuf planları olduğunu biliyoruz. Bu oyunu ülkemiz için en hayırlı şekilde bozmak, sonuçlandırmak için milletimizin desteğiyle, ordumuzun gücüyle, kendimiz ve kardeşlerimiz için en hayırlı neticeye yönlendirmeye kararlıyız. Kaderin üzerinde kadere teslim olan millet için asla yenilgi yoktur, ümitsizlik yoktur. Bugünkü Türkiye\'yi 16 yıl öncesindeki Türkiye\'yle karıştıranlar, eninde sonunda bir gerçeği kabul edecek, ona göre kendilerine çeki düzen vereceklerdir. Türkiye güçlüdür, güçlü olmaya mecburdur. Siyasette, diplomaside uluslararası ilişkilerde güçlü olmak zorundayız. Geçmişte en çok kaybettiğimiz alanların bunlar olduğunu görüyoruz. Savaş alanlarında kazanıp masa başında kaybettiğimiz ülke olduğumuz söylendi. Bunun doğru olmadığını biliyoruz. Artık bunları kimsenin aklına getirmeyecek adımları atmakla mükellefiz. Bu da güçlü bir orduya sahip olmaktan geçiyor. Güçlü bir ekonomi için büyük mesafe kattettik. Milli geliri üç kat arttırarak eğitim, sağlık, ulaşım, enerji, diğer alt yapı yatırımlarında katbekat fazlasını yaparak önemli bir yere ülkemizi getirdik. Ordumuz bizim tarihi boyunca gurur duyduğumuz en değerli kıymetli varlığımızdır. Ordumuzu daima güçlü tutmak zorundayız. Maalesef geçmişte darbe, cunta, vesayeten dolayı ordumuz çok yıprandı. Siyasi tartışmaların hedefi haline geldi. 15 Temmuz; ülkenin yöneticileri, milletimiz dik durduğunda darbecilerin ne kadar aciz, çaresiz olduklarını gösteren en güzel örnektir. TSK\'yı 40 yıldır yaptıkları sinsi planla ele geçirmeye çalışan ihanet çetesini bir gecede başarısızlığa uğrattık. Burda TSK içendeki vatansever subayların, askerlerin gösterdiği sağduyunun önemli rolü olduğunu biliyorum. Polislerin güvenlik güçlerinin önemli rolü olduğunu biliyorum. Pek çok yerde şehadeti göze alıp, emir komuta zincirine uymayarak darbecilerimize direnen tüm subaylarımıza, askerlerimize şahsın, milletim adına teşekkür ediyorum. Ömer Halisdemir astubay başta olmak üzere bu mücadelede şehit olan tüm askerlerimize vatandaşlarımıza rahmet niyaz ediyorum.\"





SADECE MEVCUDU KORUYARAK ARZULADIĞIMIZ YERLERE GELEMEYİZ





Uluslararası siyasette ekonomide çok daha büyük hamleler yapmak gereken bir dönemden geçildiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Hedeflerimiz öylesine iddialı ki sadece mevcudu koruyarak arzuladığımız yerlere gelemeyiz. Sürekli ileri doğru adım atacağız. Dünyanın en güçlü ordusuna sahip olmadan bize durmak dinlenmek yok. Dünyada maalesef haklı olmak tek başına yetmiyor. Hakkımızı almak için güçlü olmamız gerekiyor. Her şey harap olduktan sonra gelen adaleti adalet olarak kabul etmek mümkün değildir. Mağdurları, mazlumları mümkünse hemen, değilse en kısa sürede güvene, refaha kavuşturmanın mücadelesini veriyoruz. Bunun için de önce kendimizi sağlama almamız, güçlü bir şekilde ayakta kalmamız gerekiyor. Şayet dostlarımız kalbini, ellerini bize açmış... Herkese yardım edeceksek evvela kendimizi derleyip toplayacağız. İşte çevremizde bunun örneklerini görüyoruz. İri olacağız, diri olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Başka yolumuz, çaremiz yok. Türkiye\'nin birliğine, bereberliğine her saldırı bu iklimi bozmaya yönelik her söz, ister içeriden ister dışarıdan her adım, doğrudan bizi can evimizden vuruyor demektir. Birileri ısrarla milletin içinde fitne sokmanın gayretinde olabilir. FETÖ, PKK yöntemi denendi, hepsinin foyası ortaya çıktı. Devletinden hak ettikleri şamarı yiyip yerlerine oturdular. Şimdi başka birileri aynı misyonu yapmaya çalışıyor. Onlar da başarılı olamayacaklar. Bu milletin sinir suçlarıyla oynayıp iflah olan kimseyi hatırlamıyorum. Tek terörist kalmayayıncaya kadar teröristle, terörizimle mücadelemiz devam edecek\" dedi.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra dönem birincisi İkmal Astsubay Çavuş Mehmet Sürücü, dönem ikincisi Piyade Astsubay Çavuş Hasan Çetiner, dönem üçüncüsü piyade Astsubay Çavuş Bestami Gök\'e belgelerini verdi.





YENİ BELEDİYE BAŞKANINA DESTEK VERDİ





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanlığı\'ndaki töreninden sonra partisinin genişletilmiş il danışma meclisi toplantısına geçti. Bu sırada toplantının yapılacağı salonun önünde toplanana vatandaşlara seslendi. Muhalefeti eleştiren ve hizmetlerinin devam edeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırımların da devam edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur\'un bir süre önce istifasından sonra yerine başkan olan Zekai Kafaoğlu için destek istedi. Erdoğan, \"Belediyedeki değişim sebebiyle bu göreve Zekai kardeşimiz devam edecek, hayırlı olsun. İnşallah verdiğiniz destekle, birlik beraberlik içinde kendisine de söyledim, \'Gece gündüz demeyeceksin, bütün ilçelerimizle dayanışma içerisinde bu hizmetleri sürdüreceksin\' diye. Sizlerin desteğiyle bunları başaracağız\" dedi.





2)BAKAN ZEYBEKCİ, \"TÜRKİYE DÜNYA BİRİNCİSİ OLACAK\"





EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli\'nin Bozkurt ilçesindeki AK Parti İlçe Kongresi\'nde yaptığı konuşmada, ihracatta ve istihdamda büyümeler yaşanacağını, enflasyon ve faizlerle ilgili de güzel gelişmeler olacağını söyledi. Bakan Zeybekci, 11 Aralık\'ta Türkiye\'nin büyüme rakamlarının açıklanacağını belirterek, \"Gözünüz, kulağınız televizyonlarda olsun. Türkiye dünya birincisi olacak\" dedi.



Bozkurt ilçesindeki İmam Hatip Ortaokulu\'nda düzenlenen AK Parti Bozkurt İlçe Kongresi\'ne Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci\'nin yanı sıra AK Parti Denizli milletvekilleri Sema Ramazanoğlu, Şahin Tin ve Cahit Özkan, AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye\'nin önümüzdeki süreçte büyüyeceğini, enflasyon ve faizlerle ilgili olumlu gelişmeler yaşanağını söyledi. Bakan Zeybekci, Türkiye\'nin büyüme rakamlarının tahmin bile edilemeyeceğini savunarak, \"Yılbaşında Dünya Bankası, IMF, OISD, FED, Türkiye\'nin büyümesine birisi yüzde 2.5, diğeri 2.8 dedi. Sonra haziranın ortasında \'Türkiye daha fazla büyüyecek mahcup olmayalım\' dediler ve rakamları yükselttiler. Eylülün sonuna doğru baktılar gördüler ki Türkiye gidiyor, biraz daha yükselttiler. Ekim sonunda baktılar yine tutturamıyorlar, yine yükselttiler. Türkiye\'yi yakalayamayacaklar. Türkiye\'nin büyüme rakamlarını tahmin bile edemeyecekler. 11 Aralık günü gözünüz kulağınız televizyonlarda olsun. Türkiye\'nin büyüme rakamları açıklanacak. Dünya birincisi olacak, buradan söylüyorum sizin huzurunuzda. Bunu milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve sizin evlatlarınız yapıyor. Türkiye ile ilgili felaket tellallığı yapanların hepsinin mahcubiyetleri bir bir ortaya çıkıyor ve çıkmaya devam edecek. 2018, 2017\'den çok daha güzel olacak. İhracatta, büyümede, istihdamda her alanda güzel şeyler olacak. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi enflasyon ve faiz ile ilgili de güzel gelişmeler olacak. Endişeye gerek yok. Durmak yok yola devam\" dedi.





EKONOMİK OYUNLAR OYNANIYOR





Bakan Zeybekci, Türkiye\'nin dış politikada birçok zorlukla mücadele ettiğini ve düşmanları olduğunu dile getirdi. Zeybekci şöyle konuştu: \"Eskiden mert düşman vardı, şimdi namert düşman var. Çanakkale\'deki gibi göğüs göğüse çarpışmak yok artık. Her türlü oyunla karşınıza çıkıp her türlü siyasi politik oyunları oynuyorlar. Ekonomik oyunlar oynanıyor. Ama elhamdülillah, ne şekilde gelirse gelsinler, nasıl gelirlerse gelsinler, hepsiyle baş ettik. Gezi olaylarıyla, 17-25\'le geldiler, 15 Temmuz\'uyla geldiler. Ekonomik saldırılarıyla geldiler. Her birini geldiklerinde pişman ettik. Bunlara rağmen Türkiye Avrupa\'nın en hızlı büyüyen ülkelerinden birisi oldu. Saldırılarına devam ettiler, onlar saldırdıkça, onlar oyunlar kurdukça, millet onların tuzaklarını bozuyor. Bizim en çok ihtiyacımız birlik ve beraberlik.\"





SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI İMZALIYORUZ





Bakan Nihat Zeybekci, İsviçre\'de serbest ticaret anlaşması imzaladıklarını belirterek, \"İsviçre\'de Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı olarak, İsviçre, Norveç, İzlanda ve Liechtenstein devletleriyle, kuruluşlarıyla en geniş kapsamlı serbest ticaret anlaşmasını imzaladık. Bugün akşam İran\'ın başkenti Tahran\'a gideceğim. Tahran\'da Türkiye, İran, Katar ortak ticaret ve ulaştırma anlaşması ve Katar ile yakın gelecekte en geniş kapsamlı serbest ticaret anlaşması imzalayacağız. Türkiye her yerde, Allah\'ın izniyle başı dik, alnı açık, istediği her şeyi alıyor\" dedi.





AKAN KANLAR DİNECEK





2018 yılının 2017 yılına göre ekonomik anlamda daha iyi geçeceğini savunan Ekonomi Bakanı Zeybekci, son olarak şunları söyledi:





\"Kim ki bu ülkeye ve bu dualı millete ihanet etti, iflah olmuyor. Dostlarımıza söylüyoruz, bizimle uğraşmayın. Biz Allah rızası için insanlara hizmet eden bir milletin evlatlarıyız. Bu dualı milletle takışanlar 6 ay, 1 sene hükümet kuramıyorlar. Olmuyor, ayağınızı denk alın, diyoruz. Dostumuz, müttefikimiz dediklerimize bakıyoruz, altımıza çukur kazarken yakalıyoruz onları. Kardeş kanı akıyor, Müslüman kanı akıyor. Birileri ölen de öldüren de Müslüman ise sorun yok, devam diyor. Bugünler geçecek Allah\'ın izniyle. Bu zulüm bitecek bu gözyaşları dinecek. Akan kanlar dinecek.\"





Tek listeyle gidilen Bozkurt İlçe Kongresi\'nde mevcut başkan Ahmet Bayer yeniden başkanlığa seçildi.





3)HDP\'Lİ KEMALBAY: ZARRAB İÇİN ÜZÜLECEK HALİMİZ YOK





HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, \"Türkiye halklarının bu kadar çok sorunu varken, rüşvet, yolsuzluk iddiaları ile yargılanan Zarrab için üzülecek halimiz yok\" dedi.



HDP Kadın Meclisi tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü nedeniyle Van\'da Musa Anter Barış Parkı\'nda miting düzenlendi. Mitinge HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan, Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca, Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir ile Şırnak Milletvekili Aycan İrmez ve kadınlar katıldı. Eş Genel Başkan Serpil Kemalbay, dün Mısır\'da bir camiye düzenlenen saldırıda yaşamını yitirenleri anarak sözlerine başladı. Kemalbay, AK Parti döneminde kadına yönelik şiddetin arttığını belirterek, \"Kadınların hem erkek hem devlet şiddeti altında hayatı karartılmaya çalışılıyor. Fakat kadınlar susmayacak. AKP döneminde kadına yönelik şiddet yüzde bin 400 arttı. Çünkü gerici, itaatkâr bir toplum yaratma politikalarını toplumun tüm alanlarına yaymış durumda\" ifadelerini kullandı.



Kemalbay, son günlerin tartışma konusu olan Rıza Zarrab\'ın yargılandığı dava ile ilgili de konuştu: Kemalbay, şöyle konuştu:



\"Bugünlerde AKP, Saray rejimi Zarrab\'la yatıyor, Zarrab\'la kalkıyor. Her an bir ekonomik kriz patlayabilir. Savaş almış başını yürümüş. Ancak iktidarın düşündüğü şey; Zarrab Amerika\'da ne durumda? Türkiye halklarının bu kadar çok sorunu varken, rüşvet, yolsuzluk iddiaları ile yargılanan Zarrab için üzülecek halimiz yok. Biz demokrasi mücadelesi yürütüyoruz. Siyaseten yenemediklerinizi Türkiye\'de almış cezaevine koymuşsunuz ama Zarrab\'ın siyasi bir operasyonla tutuklandığını söylüyorsunuz.\"



Demokrasiden yana olduklarını belirten Kemalbay, şöyle dedi:



\"Biz diyoruz ki Cumhuriyeti demokratikleştirelim. Bunun için AKP\'den beklentimizi yok. Türkiye halklarına sesleniyorum; Evlerinde katledilen kadınlara, çocuklara gözünüzü açın. Her seçim öncesi İmralı\'nın kapısını çalanlar bugün bu kadar cenaze varken tecrit uyguluyor. HDP milletvekillerine de diyorlar ki \'Cenazelerde ne işiniz var?\' Halkın olduğu her yerde HDP milletvekilleri olacaktır. Biz cenazelerin gelmediği, Kürt halkının kendini yönetebildiği, Alevi toplumunun korkusuz, kadınların özgür yaşadığı, işçilerin emeklerinin karşılığına kavuşabildiği bir ortak vatan yaratabiliyor muyuz? Biz demokratik bir anayasa için kolları sıvamalıyız. Kürt düşmanlığına karşı eşitliği, kardeşliği, ortak yaşamı savunmalıyız. Bu sorumluluk en çok Türkiye halklarına düşüyor. Çünkü Kürt halkı her zaman bunun mücadelesini yürütüyor.\"



Miting konserle sona erdi.





4)ÖĞRENCİYİ BETONA OTURTAN MÜDÜR HAKKINDA SORUŞTURMA

Kocaeli\' nin Kartepe ilçesi Kartepe Suadiye Barbaros İlkokulu\'nun bahçesinde dün Öğretmenler Günü kutlaması yapılırken, iddiaya göre okul müdürü A.G. sıraya giren öğrenciler arasında bulunan yaramazlık yapan bir öğrenciyi betona oturtarak cezalandırdı. Sıraya giren arkadaşlarının önünde betona oturan öğrenci, müdürün talimatı nedeniyle etkinlik bitene kadar yerde oturdu. Okulun çevresinde toplanarak etkinliği izleyen veliler, öğrencinin yerde oturtulmasına anlam veremedi. Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik yaşanan olayla ilgili olarak inceleme ve soruşturma başlatıldığını, pazartesi günü müfettişin okula gideceğini söyledi.



KORKUNÇ BİR OLAY



Eğitim-Sen Kocaeli Şube Başkanı Hicran Turan yaşanan olayı basından öğrendiklerini belirterek, \"Suadiye Barbaros İlköğretim Müdürü tam da Öğretmenler Günü\'nde, bir öğrenciyi ne yazık ki gerçek bir olay. Hiçbir öğretmenin de bunu yapacağını düşünmüyorum aslında ama korkunç bir olay bizim açımızdan. Çünkü o yaştaki bir çocuğu arkadaşlarının gözü önünde, diğer öğretmenlerinin gözü önünde beton zemine oturtturulması, onun psikolojik durumunu nasıl etkilediğini bir öğretmen olarak nasıl bunu düşünemez, bunu anlamış değiliz. Biz de bu zihniyeti kınamak için sonuna kadar da arkasından gideceğiz ve ne olduğunu da araştıracağız. Biz Eğitim-Sen olarak çocuklarımızın geleceğini asla kararttırmayacağız. Araştırmamızı yapıp hukuki bir süreç gerektiriyorsa onların da gereğini yerine getireceğiz\" dedi.





5)OSMANLI OCAKLARI KURUCU BAŞKANI CANPOLAT: TÜRKİYE\'DE ÖKÜZ 15 TEMMUZ\'DA ÖLMÜŞTÜR







OSMANLI Ocakları Kurucu Genel Başkanı Kadir Canpolat, \"NATO\'un dünyanın çeşitli devletlerindeki ortaklık öküzlüğü olarak görüyoruz. Dünyadaki tüm devletlerde NATO\'nun bu ortaklığının öküzlüğü mevcuttur. Türkiye\'de öküz 15 Temmuz\'da ölmüştür. 15 Temmuz\'da ölen bu öküzden sonra ortaklığı bozmaya çalışmaktadır\" dedi.



Bugün saat 14.00\'da merkez Yakutiye ilçesindeki Havuzbaşı Kent Meydanı\'nda toplanan Osmanlı Ocakları üyeleri NATO\'yu protesto etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunması ardından açıklama yapan Osmanlı Ocakları Kurucu Genel Başkanı Kadir Canpolat, tarihin her sahnesinde her zorluğa göğüs germiş her mücadele sonunda necipliği hak etmiş aziz ve büyük bir millet olduğumuzu belirtti. Canpolat, şöyle dedi:



\"İçte ve dıştaki hainler Türkiye Cumhuriyeti devletini ve devletimizi yönetenleri hedef olarak hedef tahtalarına koyarak milletimizin ta kendisini hedef almıştır. Bir köy nasıl muhtarsız olmuyorsa, o köyün temsili nasıl muhtarsa bir şehrin de, bir kasabanın da olduğu gibi devletimizin de temsilcisi vardır. Bu temsil edilen makam Cumhurbaşkanlığı makamıdır. Atatürk ve Erdoğan\'ı hedef alan dış devletler, şunu iyi bilmelidir ki; aziz milletimizi hedefe koymuştur. Aziz milletimiz bütün zorluklara göğsünü gererek tarihte her dönemde her milli ve yerli mücadelelerde gerekli olan cevapları vermiştir. Şimdi NATO\'nun Sayın Cumhurbaşkanımız ve Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Paşa\'nın resimlerini hedefe koyarak öyle bir algı yönetiyor ki, biz bunu NATO\'nun dünyanın çeşitli devletlerindeki ortaklık öküzlüğü olarak görüyoruz. Dünyadaki tüm devletlerde bu ortaklık öküzlüğü mevcuttur. Türkiye\'de öküz 15 Temmuz\'da ölmüştür. 15 Temmuz\'da ölen bu öküzden sonra ortaklığı bozmaya çalışmaktadır.\"



25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü\'nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun yaptığı açıklamayı da eleştiren Canpolat, \"Kılıçdaroğlu\'nun bir açıklamasında \'İşi olmayan ev erkeği eve geldiğinde eşini dövebilirmiş\' tarzında bir açıklama yaptı. Ocakta yemek yoksa bunun hıncını eşinden çıkararak gösterebilirmiş. Bu şekilde açıklamalarını da kınıyoruz. Milletimiz aç da susuz da kalsa kadına ve şiddete karşı çıkmıştır, karşı çıkacaktır\" dedi.









6)TÜNEL\'DE KAZA: 1 ÖLÜ, 3 YARALI





ORDU\'nun Ünye ilçesinde bulunan Yunus Emre Tüneli\'nde meydana gelen kazada 1 kişi öldü. 3 kişi de yaralandı.



Kaza, Ünye ilçesinde bulunan Yunus Emre Tüneli\'nde meydana geldi. Ordu\'dan Samsun istikametine gitmekte olan Yalçın D., idaresindeki 48 YZ 465 plakalı TIR, önünde seyreden Yusuf S., idaresindeki 52 LF 191 plakalı kamyonete ve onun önündeki İslam Kocakoç, yönetimindeki forklifte çarptı. Çapmanın etkisiyle yaklaşık 100 metre sürüklenen forklift sürücüsü İslam Kocakoç olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonette bulunan ve isimleri tespit edilemeyen 2 kişi ile sürücü Yusuf S. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ünye Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Sürücü Yusuf S.\'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. TIR sürücüsü Yalçın D. polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.





