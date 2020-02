(YENİDEN)DHA YURT BÜLTENİ 10

TBMM BAŞKANI YILDIRIM: PKK, FETÖ, DEAŞ, HER TERÖR ÖRGÜTÜ ÜLKENİN BAŞINA BELADIR (EK)

1)GEMİ TRAFİK İZLEME MERKEZİ\'Nİ AÇTI

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Bayraklı\'daki Gemi Trafik Hizmetleri ve Trafik Gözetleme Merkezi\'ne geçti. Buradaki açılış törenine TBMM Başkanı Binali Yıldırım\'ın yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, milletvekilleri ile vatandaşlar da katıldı. Merkezin faaliyetlerinin anlatıldığı tanıtım filminin ardından konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, uzun yıllar denizciliğe bazı vatandaşların geçimlik teknesi olarak bakıldığını belirterek, şöyle dedi:

\"Son dönemde denizcilik alanında çok önemli atılımlar yaptık. Denizcilikte lider ülkeler arasında girdik. Denizciliğe sadece taşımacılık olarak bakmıyoruz. Kapsamlı bir endüstri ve hizmet alanıdır. Maalesef uzun yıllar denizciliğe bazı vatandaşlarımızın geçimlik teknesi olarak bakılmıştır. Bunun en somut örneği gemilerimizin uzun yıllar kara listede olmasıdır. Kısa sürede beyaz listeye taşıdık gemilerimizi. Dünyanın dört bir yanında bayrağımızı dalgalandırabiliyoruz. Üç denize üç büyük liman stratejimiz devam ediyor. İnsan unsurlarını da göz ardı etmiyoruz. Sektör çalışanlarının eğitimine önem veriyoruz. Dünyada bu alanda ikinci ülkeyiz. Bakanlık olarak milletimizin denizle buluşması için eğitimi özendirici faaliyetler yapıyoruz. Elektronik ortamda verilen bu eğitimle kapımızı herkese açtık. Ulusal ve bölgesel acil müdahale merkezleri kurduk.\"

\'ULUSLARARASI SULARDA KARA LİSTEYE GİRMEDEN GEMİLERİMİZİN BAYRAK DALGALANDIRMASI LAZIM\'

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, yerli ve milli vurgusu yaptığı konşumasında denizde emniyetin önemine dikkat çekti. Yıldırım, şunları söyledi:

\"Denizde emniyet konusu ile ilgili ilk proje, boğazlardaki gemi trafik sistemidir. 2003 yılında göreve başladığımızda hayata geçmişti. Daha sonra yaşadığımız gelişmeleri göz önüne alıp 7 bin 780 kilometrelik bütün kıyı şeridimize genişletme kararı aldık. Diğer gemi trafiğinin en yoğun olduğu İzmir, İzmit ve Mersin\'de bu istasyonların kuruluş çalışmaları başladı. Denizcilik küresel iş. Yerel kalarak denizcilikte başarılı olmamız imkansız. Uluslararası bütün mevzuata hakim olmamız lazım. Bu da yetmez uluslararası sularda kara listeye girmeden gemilerimizin bayrak dalgalandırması lazım. Peki hal böyle miydi? 2003 yılında Türk gemileri kara listedeydi. Yani çıktığı ilk limanda tutuluyordu. Bu hem itibarımızı hem de ticaretimizi olumsuz etkiliyordu. Çok yoğun çalışmalarla denizcilikte

değişim yaptık. Vaktiyle Akdeniz\'i Türk gölü haline getiren Barbaros Hayrettin Paşaların, Oruç Reislerin izinden giden bugünkü denizcilerimizde gurur duyuyorum.\"

\'DENİZLERE HAKİM OLAN DÜNYAYA HAKİM OLUR\'

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, konuşmasını Barbaros Hayrettin Paşa\'nın sözüyle şöyle tamamladı:

\"Söylenecek her söz söylendi. Lafı uzatıp zurna yapmaya gerek yok. İşte hizmet. Hizmeti yapanlar da burada. Merkezin denizde can ve mal emniyetini çok daha fazla sağlayacağı aşikar. Bunu ancak gelişmiş ülkeler yapabilir. Türkiye bu konuda gelişmiş ülkeler arasında. Dolayısıyla \'Denizlere hakim olan dünyaya hakim olur\' sözü Barbaros Hayrettin Paşa\'dan bize mirastır. Şunu unutmayalım kara hudutlarımızın uzunluğu, deniz hudutlarımızın uzunluğunun sadece üçte biri kadardır. Türk millete denizci bir millettir.\"

Konuşmalardan sonra merkezin açılış kurdelesi kesildi. Merkezi gezen TBMM Başkanı Binali Yıldırım, yetkililerden bilgi aldı.

2)BAKAN SOYLU, SINIR GÜVENLİĞİ TOPLANTISINA KATILDI

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep\'te düzenlenen sınır güvenliği toplantısına katıldı.

Bir otelde düzenlenen toplantıya, Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk ve Hatay Valisi Rahmi Doğan ile bu illerden emniyet müdürleri, askeri yetkililer, kaymakamlar ve sınır hattında görevli diğer ilgililer katıldı.

Bakan Soylu başkanlığında illerle ilgili sunumların yapıldığı, basına kapalı gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 3,5 saat sürdü. Toplantıda, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatları kapsamında Suriye\'nin kuzeyindeki terörden temizlenen bölgelerde gelinen son nokta, yapılması gerekenler ve bölgenin daha hızlı kalkındırılması için yapılacak çalışmaların ele alındığı öğrenildi.

3)GEMLİK\'TE ÖLDÜRÜLEN KADININ CİNAYET ŞÜPHELİSİ KARDEŞİ ÇIKTI



Gemlik ilçesinde, aracında silahlı saldırıya uğrayan ve olay yerinde yaşamını yitiren Günay Torun’a (55) tabancayla ateş eden şüpheli Halil K., Bursa’nın Karacabey ilçesinde bir tanıdığının evinde suç aleti tabancayla ele geçirildi. Gemlik ve Karacabey polisinin ortaklaşa çalması sonucu yakalanan şüphelinin, ölen Torun’un kardeşi olduğu, olayın alacak meselesinden kaynaklanmış olabileceği ifade edildi. Halil K.\'nin sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarda, \'Alacak nefesimiz olduğu sürece soracak hesabımız da olacaktır. Ben demiştim\' yazdığı belirlendi.

4)HALASI TARAFINDAN KAÇIRILAN 5 YAŞINDAKİ KIZ, ADANA\'DA BULUNDU

HATAY\'dan 6 gün önce halası 20 yaşındaki Asiye D. tarafından kaçırılan 5 yaşındaki A.D. adlı kız, polisin dün Adana\'da düzenlediği operasyonla otogarda bulundu. A.D., 16 Kasım günü psikolojik tedavi gören halası Asiye D. tarafından evlerinden kaçırıldı. Hala ve küçük çocuğu her yerde aramaya başlayan polisler, Asiye D.\'nin gitme ihtimali olan adreslerde arama yaptı. Ancak bir sonuç alınamadı.

Asiye D.\'nin Adana\'da görüldüğü ihbarını alan ekipler, dün kent genelindeki otogarlar ve tren istasyonunda arama çalışması başlattı. Asiye D. ve minik A. ile birlikte Yüreğir Otogarı\'nda bulundu. Asiye D. ve beraberindeki Levent C. gözaltına alınırken, küçük kız Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan Asiye D., \"Kesinlikle kaçırılma olayı yok. Yeğenim benimle gelmek istedi\" dedi. Levent C. de kendilerine iftira atıldığını öne sürdü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

5)MAĞARADA 8 METRE DERİNLİĞİNDEKİ ÇUKURA DÜŞEN KADIN KURTARILDI

MERSİN\'in Tarsus ilçesinde yakınları ile birlikte Eshab-ı Kehf Mağarası\'na gezen Hava Yardım(59), 8 metre derinliğindeki çukura düştü. Başından yaralanan Yardım\'ı itfaiye kurtardı.

Olay, Tarsus ilçesindeki Dedeler Mahallesi yakınlarındaki Eshab-ı Kehf Mağarası\'nda meydana geldi. İstanbul\'dan gelen yakınları ile birlikte kutsal olarak kabul edilen Eshab-ı Kehf Mağarası\'nı

dolaşan Hava Yardım, 8 metrelik çukura düştü. Başından yaralanan ve düştüğü yerden çıkamayan Hava Yardım\'ın, çığlık atarak yardım istemesi üzerine itfaiye ekibi çağırıldı. Bulunduğu yerden itfaiye erleri tarafından çıkarılan Hava Yardım, Tarsus Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

6)SÜLOĞLU BELEDİYE BAŞKANI\'NIN MAKAM KOLTUĞUNA HACİZ

EDİRNE\'de bir akaryakıt şirketi alacaklarına karşılık Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran\'ın makam koltuğu, masası, sandalyesine ve televizyonuna haciz işlemi yaptırdı. El konulan makam koltuğu ve sandalyeler bir belediye çalışanına yediemin olarak bırakılırken, Süloğlu Belediye Başkanı Ormankıran işlemin para almaya yönelik olmadığı ve şirketle 3 konudan devam eden mahkemeler sonucunda alacaklı duruma geçeceklerini söyledi.Süloğlu Belediyesi, 2014 yılında seçimlerden 1 hafta önce belediye araçları için sağlanan akaryakıt ihtiyacı için İstanbullu bir akaryakıt firmasıyla anlaştı. Seçimlerin ardından göreve gelen CHP\'li Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, yaklaşık 850 bin liralık olan borcun büyük bir kısmını ödedi. Ancak şirket alacaklarına karşılık dönem dönem belediyenin Edirne kent merkezine yolcu taşıyan araçlarına haciz koydurarak sattırdı. Dün de yaklaşık 100 bin liralık alacağı kaldığı öğrenilen firma sahibi Edirne İcra Müdürlüğü yetkilileriyle Süloğlu Belediyesi\'ne gelerek başkanın makam koltuğu, masası, odasındaki sandalyeleri ve televizyonuna haciz işlemi yaptırdı. İcra yetkilileri işlemlerin ardından el hacze konu olan eşyaları başka bir belediye çalışanına yedi emin olarak bırakıp belediyeden ayrıldı.

\'AMAÇLARI PARAYI TAHSİL ETMEK DEĞİL\'

Süloğlu Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Ormankıran, şirketin parayı tahsil etme amacında olmadığını söyledi. Borcun büyük bir kısmının ödediğini ve şirket ile 3 konudan mahkemelik olduklarını ifade eden Ormankıran, \"2014 seçimlerine 1 hafta kala akaryakıt ihalesi yapılarak bu firma ile anlaşılmış. Göreve geldiğimizde yaklaşık 850 bin lira borç vardı. Biz bunu her ödeme yaptığı tarihlerde fazla yatırarak borcu büyük oranda ödedik. Biz hem aldığımız yakıtın parasını öderken bir taraftan da birikmiş borcumuzu ödüyorduk. Ama arkadaşlar bize mazot veremeyeceklerini beyan ederek icra işlemlerini başlattılar. Ve bu icra işlemleri 4-4.5 yıldan bu yana devam ediyor. Daha önceden bizim gayrimenkullerimize icra yaptılar ve araçlarımıza icra işlemi yaptılar. Araçlarımızın icradan satışları şu anda da devam ediyor. Fakat belediyemizin vergi dairesine ve sosyal güvenlik kurumuna eskiden kalan bir borçlarının olduğundan dolayı para alamadıklarını beyan ettiler. Dün yine hacze geldiler. Benden herhangi bir izin almadan makamda cep telefonuyla kayıt yaptıklarını ve daha sonradan da onu servis ettiklerini öğrendim. İcra sonucunda da makam koltuğu, masa ve sandalyeyi 2 televizyonu da bizim çalışanımıza yediemin olarak teslim ettiler\" şeklinde konuştu.

Akaryakıt firması ile 3 konudan davalık olduklarını ve yargı sürecinin devam ettiğini kaydeden Ormankıran, \"Evet borcumuz var ama şu anda devam eden 3 davamızdan dolayı davalar lehimize sonuçlandığında Süloğlu Belediyesi bu firmadan alacaklı duruma düşeceğine inanıyorum. Biz mazotumuzu da aldık ama borcumuzu fazlasıyla ödedik. Karşı dava da açtık. Bizim müfettişlerimizin de tespit ettiği. Bizim tanklarımızın bu kadar mazotu alamayacağı kadar yüksek faturalar kesildiğini tespit ettik. Bizde gelen müfettişlerimiz aracılığıyla bu şirket 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava görüyor, dava devam ediyor. Firma özel günlerimizi seçiyor ve bu günlerde haciz işlemleri yapmaya çalışıyor. Amaçları parayı tahsil etmek değil\" dedi.

Ormankıran, haczedilene eşyaların 2 bin 500 lira civarında olduğunu belirerek, yapılan haciz işleminin yasal olmadığını ve hukuki yollara başvuracaklarını da sözlerine ekledi.

7)KIRIKKALE\'DE DİLENCİ OPERASYONU

KIRIKKALE Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Asayiş Şubesi ekipleriyle birlikte, duygu sömürüsüyle para kazanmaya çalışan dilencilere yönelik operasyon düzenledi.

Kırıkkale\'de zabıta ve polis ekipleri, vatandaşların şikayetlerini de dikkate alarak kent genelinde dilenci operasyonu yaptı. Günlük ortalama 5 ile 10 arasında dilencileri toplayarak mevzuat doğrultusunda kimlik tespitleri ve dilencilerin üst araması sırasında üstlerinden çıkan paralara tutanak düzenleyerek uyarıda bulunulduğunu belirten Kırıkkale Zabıta Müdürü Tuncay Bulut operasyonla ilgili bilgi verdi. Bulut, \"Cami önlerinde ve caddelerde bulunan dilencileri topladıktan sonra kendilerine bu yaptıklarının doğru olmadığını, insanların duygularının sömürülmemesi gerektiğini tek tek anlatıyoruz. Zabıta ekipleri olarak şehrimize dışarıdan gelen ve kentte oturan dilencileri toplayarak haftada iki ve üç gün misafir ediyoruz. Ceza işlemleri uyguluyoruz. Daha sonra bırakmak zorunda kalıyoruz. Bazı kişiler tarafından sabah saatlerinde Kırıkkale dışından getirilerek bırakılıyor. Bilhassa Ramazan ayında daha çok geliyorlar. Zabıta ekipleri olarak kesinlikle dilencilere fırsat vermeyeceğizö dedi.

Belediye Zabıta Müdürlüğü\'ne götürülen dilenciler, kimlik tespitleri yapılıp haklarında tutanak tutulduktan sonra serbest bırakıldı.

8)İKİ İŞYERİNDEN 30 BİN LİRALIK MALZEME ÇALDI

ANTALYA\'da iki iş yerinden 30 bin lira değerinde hırdavat malzemesi çaldığı tespit edilen İ.E. yakalandı. İ.E\'nin çaldığı malzemeleri 15 iş yerine sattığı belirlendi.

Hırsızlık olayları çeşitli tarihlerde meydana geldi. Demir makas kullanarak kapılarını açtığı 2 iş yerlerine giren hırsız ya da hırsızlar, yaklaşık 30 bin lira değerinde hırdavat malzemesi çaldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlığı İ.E\'nin gerçekleştirdiğini tespit edip gözaltına alındı. İki işyerinden hırsızlık yaptığı belirlenen İ.E\'nin çaldığı malzemeleri 15 iş yerine sattığı ortaya çıktı. Çalınan mallar geriye alınıp sahiplerine teslim edilirken, ifadesi alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

9)ŞANLIURFA\'DA ODUNLUK YANGINI

ŞANLIURFA\'da bir evin odunluğunda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Yangın, öğle saatlerinde Topdağı Mahallesinde 2 katlı evin bodrumunda meydana geldi. Mehmet Şanlı\'ya ait evin odunluğunda yükselen alevleri görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye, alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü.Yangın, maddi hasara yol açtı.

10)ELEKTRİK SOBASI EŞYALARI YAKTI

KOCAELİ\'nin Derince ilçesinde, Suriyeli ailenin yaşadığı evde elektrik sobasının eşyaları tutuşturması sonucu yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken, odada bulunan eşyalar yandı.

Olay öğle saatlerinde, Derince Sırrıpaşa Mahallesi Çamlıca Sokak\'ta bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Suriye uyruklu Bessam Hac(31) ve ailesinin yaşadığı giriş katındaki dairede elektrik sobasının eşyaları tutuşturması sonucu yangın çıktı. Evde bulunan Bessam Hac dışarı çıkarken, dumanı fark eden komşuları itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında odada bulunan eşyalar yandı. İtfaiye ekipleri yanan eşyaları dışarı çıkardı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

