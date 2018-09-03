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(yeniden)- YOLCUSUNU GASP EDEN TAKSİCİ VE ARKADAŞI TUTUKLANDI

  Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA Fatih'te aracına binen kişiyi gasp eden taksici ile arkadaşı tutuklandı

03 Eylül 2018 16:25

 

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA
Fatih\'te aracına binen kişiyi gasp eden taksici ile arkadaşı tutuklandı. 
28 Ağustos\'ta Fatih Sahil yolunda, KKTC\'li S.G. bir taksiye bindi. Taksi sürücüsü ve yanındaki arkadaşı KKTC\'li S.G.\'ye kesici alet göstererek 3 bin 280 lirasını gasp etti. Olayın ardından taksici ve arkadaşı kayıplara karıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili yaptığı çalışmalarda F.E.(35) ve Ö.M.\'yi(48) Beyoğlu\'nda yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen taksici ve arkadaşı, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

Görüntü Dökümü
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POLİS KAMERASI
-Şüphelilerin polis aracına bindirilmesi
-Genel ve detaylar 

03.09.2018 - 13.11 Haber Kodu : 180903081

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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