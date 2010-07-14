-YENİDEN YARGILANMAYA 10 YIL FAZLA CEZA TRABZON (A.A) - 14.07.2010 - Trabzon'da, 4 yıl önce tartıştığı akrabasını tüfekle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle daha önce 15 yıl hapis cezası verilen sanık, Yargıtay'ın bu kararı bozmasının ardından yeniden yapılan yargılamada 25 yıl hapse çarptırıldı. Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, akrabası Tülay Uçar'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Temel Aksoy, avukatı Melda Sürmen ile duruşmada hazır bulundu. Son savunmasını yapan avukat Sürmen, müvekkilinin olay öncesi ve olay günü öldürülen Tülay Uçar'ı anlaşmazlıkları olan tarlaya gelip mahsul toplamaması konusunda uyardığını, ancak Uçar'ın buna rağmen mahsul topladığını, bu nedenle Aksoy'a verilecek cezada tahrik unsurlarının uygulanmasını talep etti. Sürmen daha sonra 2 sayfadan oluşan yazılı savunmasını mahkeme heyetine sundu. Son sözü sorulan Temel Aksoy da ''Benim olayda bir kastım yoktur. Adalete saygım sonsuzdur'' dedi. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Yargıtayın bozma ilamına uyup tahrik nedeniyle cezada herhangi bir indirime gitmeden Temel Aksoy'u, Tülay Uçar'ı öldürdüğü gerekçesiyle önce müebbet hapse çarptırdı. Heyet, daha sonra duruşmalardaki iyi halini göz önünde bulundurduğu sanığın cezasını 25 yıl hapse indirdi. Daha önce aynı mahkemece 15 yıl hapis cezası verilen Aksoy, 10 yıl daha fazla hapse çarptırılmış oldu.