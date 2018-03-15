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Yeniden yargılanan muhtar cinayeti sanığına 15 yıl hapis

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ın Keller köyünde, caminin yanına yapılan minarenin kendi arazilerinden geçmesine tepki gösteren annesinin dövülmesi nedeniyle av tüfeğiyle ateş ederek muhtar Saffet Öztürk'ün (48) ölümüne neden olan Ecevit Akt

15 Mart 2018 14:38

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ın Keller köyünde, caminin yanına yapılan minarenin kendi arazilerinden geçmesine tepki gösteren annesinin dövülmesi nedeniyle av tüfeğiyle ateş ederek muhtar Saffet Öztürk\'ün (48) ölümüne neden olan Ecevit Aktaş\'a (42) \'iyi hal\' indirimi yapılarak verilen 10 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından bozuldu. Yerel mahkemede yeniden yargılanan Aktaş\'ı bu kez 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 23 Ocak 2014 tarihinde, Keller köyünde meydana geldi. Caminin yanına yapılan minarenin kendi arazilerinden geçtiğini ileri süren Ecevit Aktaş\'ın annesi Meliha Aktaş, inşaat çalışmaları sırasında, köylülere tepki gösterdi. Meliha Aktaş, iddiaya göre, başına odunla vurularak, darbedildi. Annesinin darbedildiğini öğrenen Ecevit Aktaş, evden aldığı av tüfeğiyle cami önüne gelerek, ateş açtı. Av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği Keller Köyü Muhtarı Saffet Öztürk, yaşamını yitirdi. Olay sonrası tutuklanan Ecevit Aktaş, ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandığı Zonguldak 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, 18 Şubat 2015\'te görülen karar duruşmasında, cinayeti \'haksız tahrik\' altında işlediği ve duruşmalardaki \'iyi hali\' gerekçesiyle 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
YARGITAY: HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ EN ÜST SINIRDAN UYGULANSIN
Saffet Öztürk\'ün avukatı, kararı temyiz ederek, Yargıtay\'a taşıdı. Yargıtay 1\'inci Ceza Dairesi\'nce, haksız tahrik indirimlerinin en üst sınırdan uygulanması gerekirken, en alt sınırdan uygulandığı gerekçesiyle karar bozuldu. Ecevit Aktaş, hakim karşısına yeniden çıkarıldı. Duruşmaya, muhtar Saffet Öztürk\'ün yakınları ile taraf avukatları da katıldı.
Mahkemede savunma yapan Ecevit Aktaş, \"Ben, annemi kan içinde görmeseydim bunlar olmazdı. Ben, böyle hareket etmiş olmasaydım annem öldürülebilirdi; ancak üzgünüm ve pişmanım\" dedi.
Mahkeme heyeti, Yargıtay kararına uyarak, Aktaş\'ı önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. \'Haksız tahrik\' indirimini en üst sınırdan uygulayan heyet, cezayı 18 yıla düşürdü. Duruşmalardaki \'iyi hali\' de indirim sebebi sayılan Ecevit Aktaş, bu kez 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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