Yeniden yargılanan cinayet sanığının cezası 5 yıl düştü

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, tartıştığı kayınbiraderi Şükrü Botgi\'yi (31) av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Cengiz Karamercan’a (45) verilen 20 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından bozuldu. Yeniden yargılanan Karamercan, bu kez 15 yı hapse çarptırıldı.

Merkez Melikgazi ilçesi Kılıçaslan Mahallesi Farabi Caddesi\'nde, 23 Ekim 2014\'te meydana gelen olayda, işsiz olan Cengiz Karamercan, boşandığı eşi Hanife ile barışıp, yeniden evlenmek için kayınbiraderi Şükrü Botgi\'nin evine gitti. Ancak ikili arasında tartışma çıktı. Karamercan, iddiaya göre silah zoruyla evden çıkarıldı. Olaydan bir gün sonra Karamercan, kayınbiraderinin işlettiği lokantanın önüne otomobiliyle gelerek, av tüfeğiyle ateş açtı. Saldırıda yaralanan Şükrü Botgi, kaldırıldığı Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde 4 gün sonra öldü. Yakalanıp gözaltına alınan şüpheli Karamercan ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

2015 YILINDA 20 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Kayseri 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 2015 yılında görülen davada, tutuklu sanık Cengiz Karamercan, \'kasten adam öldürme\' suçunu işlediği gerekçesiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak Yargıtay bu kararı \'tasarlamanın tam tespit edilememesi’ gerekçesiyle bozdu. Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yeniden yargılanan Karamercan, bu kez 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.