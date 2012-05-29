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Yeniden yapılanmaya giden Hürriyet'te künye devrimi

Türk medyasının amiral gemisi olarak adlandırılan Hürriyet'in künyesinde devrim olarak nitelendirilecek değişikler yapıldı.

29 Mayıs 2012 04:44

Yeniden yapılanma çalışmalarına 6 ay önce başlayan Hürriyet, GO2015 (Genç Oluşum 2015) projesi kapsamında ilk değişikliği yazıişlerinde yaptı.

 

Hürriyet Dünyası adı altında 7 gün 24 saat yayın yapan bir medya şirketine dönüşen Hürriyet, yeni çalışma sistemi ve künyesini Hürriyet Medya Towers’ta dün düzenlenen törenle açıkladı.

 

Lider olmanın gereği

 

Toplantının açılışında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, “Lider olmak zordur. Sürekli yeniliklerle zirvede kalmak zorundayız. GO2015, liderliğimizi pekiştirip birkaç adım birden atmamızı sağlayacak” dedi.

Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu da, gazetenin yeni vizyonunu ve yapılanmasını birim yöneticileriyle paylaştı. Dünya medyasının yeni çalışma prensiplerini inceleyen Hürriyet, okurların haber ihtiyacına günün her saatinde tüm mecralardan ulaşmasını sağlayacak ortak bir yazıişleri kurma kararı aldı.

İşte Hürriyet Dünyası Bu kapsamda gazetenin yönetim yapılanmasında da değişikliğe gidildi. Fatih Çekirge ile Fikret Ercan, Hürriyet Dünyası’nın yeni projelerini şekillendirmek amacıyla Yayın Direktörlüğü görevine getirildi. Doğan Hızlan ise yine Yayın Danışmanı görevinde kaldı. Genel Yayın Yönetmeni’ne bağlı olarak, gazetenin yanı sıra Mobil/Web ve Tablet için yeni kanal yöneticileri atandı. Radikal Yayın Koordinatörü Bülent Mumay, Mobil/Web Koordinatörlüğü’ne getirildi. Yazıişleri Müdürü Emre İskeçeli de, Hürriyet Dünyası’nın Tablet Koordinatörü olarak atandı.

 

Künyede diğer değişiklikler şöyle;

 

Ana Haber: Arif Dizdaroğlu, Necdet Doğan,Tufan Türenç, Yücel Arı

Sıcak Gündem: Anıl Demir, Ayça Aktan, Celal Korkut,Doğaner Gönen, Ercan Meriç, Eren Güler, İpek Şarlıoğlu, İrem Köker, Necdet Açan, Reha Öz, Saffet Korkmaz, Zeynep Gürcanlı

İnsan ve Toplum: Banu Tuna, Cenk Öz, İsmail Değirmenci, Tuğçe Oktay

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Yayın İK Müdürü: Tarık Devrim

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Antalya: Hayri Dizerkonca

 

ETİKETLER

HürriyetkünyedevrimEnis Berberoğlugo 2015

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