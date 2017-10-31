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"Yeniden yapılanma başkanlıkla yönetilen ülkelerdeki gibi olacak, başkanlık ofisleri açılacak!"

"Uyum paketinin TBMM’ye gönderilmesi bekleniyor"

31 Ekim 2017 11:20

Anayasa referandumu ile gerçekleşen ‘yönetim’ değişikliğine göre devletin yeniden yapılanması çalışmalarında 'ilginç' başlıklar tartışılıyor. Yeniden yapılanmanın başkanlık sistemiyle yönetilen ülkelerde olduğu gibi uygulanması yönündeki görüş ağırlık kazandı. Buna göre, Cumhurbaşkanlığı’nda ‘tarım, çevre, ekonomi’ ofisleri kurulacak.

Hürriyet'te Nuray Babacan'ın haberine göre, 2019’daki seçimlerden sonra geçilecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne hazırlık amacıyla başlayan uyum çalışmaları, dört koldan sürüyor. Bu çalışmaların en önemli bölümünü ‘devlet yapısındaki değişiklikler’ oluşturacak.

İki görüş tartışıldı

Beştepe’de yürütülen çalışmalarda, bu konuda iki görüş ortaya atıldı. “Mevcut sistemde olduğu gibi Başbakanlık’ın tüm görev ve yetkileri Cumhurbaşkanlığı’na taşınsın” veya “Başkanlık sistemiyle yönetilen ülkelerde olduğu gibi tamamen yeni bir yapı kurulsun” görüşlerinden ikincisinin daha çok tercih edildiği belirtiliyor.
Bu nedenle başkanlık sistemiyle yönetilen ülkelerin devlet yapılanması incelemeye alındı. Buna göre başkanlığa bağlı kurulan ‘ofislerin’ benzerleri oluşturulacak. “Tarım ofisi, ekonomi ofisi, çevre ofisi” gibi bakanlıkların görev alanlarına göre yapılar kurulacak. Bu ofislerden çıkan karar ve öneriler, hükümetin öncelikleri olacak.

Kurumların durumu

Bazı bakanlıkların birleştirilmesi veya ayrılması da bu çalışmanın konusu olacak. Başbakanlık’a ve başbakan yardımcılarına bağlı olan 22 kuruluşun bir kısmı Cumhurbaşkanlığı’na, diğerleri ilgili bakanlıklara bağlanacak. Başbakanlık Teftiş Kurulu’nun Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’yla birleştirileceği, Terörle Mücadele Yüksek Kurulu ile Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı’nın Cumhurbaşkanlığı’na bağlanacağı ifade ediliyor.

Kararname yetkisi

Devletin yeniden yapılanmasını içeren bu uyum paketinin bu dönemde, diğer uyum pakatleriyle birlikte TBMM’ye gönderilmesi bekleniyor. Ancak son Anayasa değişikliğinde alınan yetkiyle bu çalışmaların önemli bölümü, istenirse 2019’dan sonra Cumhurbaşkanı kararnamesiyle de yapılabilecek. 

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