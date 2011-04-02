-YENİDEN YAPILANDIRMAYA YOĞUN İLGİ ANKARA (A.A) - 02.04.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeniden yapılandırma için bugüne kadar 1 milyon 213 bin kişinin başvuruda bulunduğunu ve yaklaşık 9 milyar liralık yapılandırmaya gidildiğini bildirdi. Bakan Şimşek, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemenin tanıtımı amacıyla Ankamall Alışveriş Merkezi'nde açılan Maliye Standında vatandaşlarla sohbet etti. Şimşek, standa gelişinde basın mensuplarına, Maliye Bakanlığının değişim gösterdiğini ve hizmetlerin tanıtımı için özel sektör mantığıyla hareket edildiğini söyledi. Yeniden yapılandırma amacıyla sadece Ankara'da 5 alışveriş merkezinde stantlar açıldığını belirten Şimşek, buralarda yalnız bilgilendirme yapılmadığını, aynı zamanda vatandaştan beyanname de kabul edildiğini kaydetti. Bu çerçevede bugüne kadar 4 bine yakın beyanname alındığını ifade eden Maliye Bakanı, yeniden yapılandırma başvurularıyla ilgili olarak da şu açıklamayı yaptı: "Yeniden yapılandırma için bugüne kadar 1 milyon 213 bin kişi başvuruda bulundu. Bu başvurular 1 milyon 362 bin dosyaya tekabül ediyor. Başvurularla yaklaşık 9 milyar liralık yapılandırmaya gidildi. Yoğun bir ilgi var. Bu bizim için çok önemli. Bu, cumhuriyet tarihinin en kapsamlı mükellefle barışma düzenlemesidir. Ama bu bir af değildir. Biz, burada vatandaşa kolaylık sağlıyoruz. 74 milyonun hakkı olan vergi alacaklarının ana parasından vazgeçmiyoruz. Sadece ceza ve faizde kolaylık sağlıyor ve taksitlendirme getiriyoruz. Bu vatandaş için büyük bir kolaylık." -KAYIT DIŞI EYLEM PLANI- Şimşek, yeni Kayıt Dışı Eylem Planının Başbakanlığa gönderildiğini ve kamuoyuna da yakında bu konuda bilgi verileceğini bildirdi. Yeni bir döneme girdiklerine dikkati çeken Şimşek, "Vatandaşımıza beyaz bir sayfa açmak istedik. 10 milyon vatandaşımıza mektup gönderdik. Bu en kapsamlı yapılandırmadır. İlgi de çok fazla. Bu güne kadar olan 1 milyon 213 bin başvuru da ciddi bir rakamdır. Başarı ortada. Bu kampanyalarla daha çok vatandaşımız bu imkandan yararlansın istiyoruz" diye konuştu. -ÇOCUKLARA KALEMLİK VE ÇİKOLATA- Bakan Şimşek, daha sonra Maliye Standına gelen vatandaşlar ve çocuklarla sohbet etti. Gülce isimli kız çocuğuna "Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Mali Müşavir mi olacaksın?" diye soran Şimşek, Gülce'ye "Diyet yapman için çok erken" diyerek çikolata, ardından da "Vergibilir" yazılı kalemlik hediye etti. Şimşek, öğretmen annesiyle birlikte yanına gelen küçük Azra'yı da, "Hep geleceğin mükellefleri geliyor" diyerek karşıladı. Bakan Şimşek, anne Yeşim Özbek'e de, "Aman hocam, derslerde verginin önemini anlatın. O sayede gelecek nesiller, herkes, bilinçlensin ve Türkiye'nin geleceği daha parlak olsun. Çocuklarımız bizim için çok önemli. Biz de, Vergibilir Projesiyle geleceğin vergi mükelleflerini şimdiden eğitme çabası içindeyiz" dedi. Maliye Bakanı daha sonra, basın mensuplarına, vergi için sadece denetimin yetmediğini, vatandaşların bilinçlendirilmesine de ihtiyaç olduğunu söyledi. Standa gelen bir vatandaş da, Motorlu Taşıtlar Vergisi borcu için yeniden yapılandırma başvurusunda bulunduğunu, ancak kendisine 10 gün sonra gelmesinin söylendiğini belirtti. Şimşek, bunun üzerine, Gelir İdaresi Başkanı Mehmet Kilci'ye, "(Bugün alalım, 10 gün sonra gel) olmaz. İşlemleri çabuk sonuçlandıralım" talimatını verdi. -"GELECEK DÖNEM DE BAKAN OLACAK MISINIZ?"- Maliye Standında Bakan Şimşek'in konuklarından birisi de küçük Talha oldu. Bakanın önündeki sandalyeye oturan Talha ile Şimşek arasında şu konuşma geçti: "-Talha: Nasıl Bakan oldunuz? -Şimşek: Önce milletvekili oluyorsunuz. 2007 yılında Türkiye'ye geldim. Gittim Gaziantep'ten milletvekili oldum. Sonra Başbakanımız yeni kabine kurdu ve Bakan oldum. -Talha: Gelecek dönemde de Bakan olacak mısın? -Şimşek: Onu bilemem. Bakan demek hizmetkarlık, vatandaşa hizmet demek. O hizmetkarlık şu anda bize nasip oldu. Vatandaşa hizmet etmeyi çok seviyorum. Hizmetkarlık, vatandaşa hizmet çok güzel bir şey. Geleceğin inşası için beraber çalışmak çok zevkli. -Şimşek: Babanın vergi borcu var mı? -Talha: Bilmiyorum. -Şimşek: Babanıza selam söyleyin." -EMEKLİ İLE MİLLİYETÇİLİK SOHBETİ- Bu arada emekli bir vatandaş da, Maliye Bakanına 65 liralık emekli farklarının ne zaman ödeneceğini sordu. Aynı vatandaşın seçimler ve milliyetçilik konularındaki değerlendirmeleri üzerine de Bakan Şimşek şunları söyledi: "Biliyorsunuz 2007 yılında sayın Başbakanımız 5 yıllığına seçildi. Ancak Anayasa değişikliğinden sonra kendi insiyatifiyle bu süreyi 4'e indirdi. Başbakanımız bir de söz verdi,(3 dönemden sonra ne parti lideri ne de milletvekili olacağız) dedi. Bakın bu kendisinin son dönemi. Sayın Demirel, Sayın Erbakan, Sayın Ecevit, hatırlarsınız 20-30 yıl bizimle birlikte oldular. Ama sayın Başbakanımız (Bu son dönemim) dedi. İkinci husus, inanın gerçek milliyetçilik bu ülkenin saygınlığını artırmaktır. Size savunma sanayinden ufak bir örnek vereyim. 2002 yılında bu ülkenin savunma sanayi ihtiyaçlarının sadece yüzde 25'i Türkiye'den karşılanıyordu. Yüzde 75'i dışarıdan alınıyordu. Bugün savunma sanayi ihtiyaçlarının yüzde 50'si Türkiye'den karşılanıyor. Türkiye, Malezya'ya savaş gemisi ihraç ediyor, diğer ülkelere yine bu tür malzemeler satıyor. TAİ, şu anda 17 ayrı uçak tipine, helikopter tipine parça üretiyor. Bu şirketimize bugün 20 milyar dolarlık sipariş geldi. Ben, şunu anlatmaya çalışıyorum, vatandaşa hizmet kutsaldır. Bu ülkeye hizmet etmek bizim için onurdur. Gerçek milliyetçilik, slogan atarak olmuyor, gerçek milliyetçilik dünya ile rekabet edebilmektir. Geçmişte bizi almıyorlardı, şimdi ülkeler bize vizeyi kaldırıyor. Gerçek milliyetçilik budur. Bugün Türkiye'nin değeri artıyor, Türkiye'ye bakış açışı değişiyor."