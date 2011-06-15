-YENİDEN YAPILANDIRMADAN 2,5 MİLYAR LİRA ANKARA (A.A) - 15.06.2011 - Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını da düzenleyen 6111 sayılı Kanun kapsamında, Mayıs ayı sonu itibariyle bütçeye 2,5 milyar liralık vergi ve ceza geliri girdi. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerine göre, 6111 sayılı Kanun kapsamında 31 Mayıs 2011 tarihi itibariyle genel bütçe vergi gelirleri, teşebbüs mülkiyet gelirleri, faiz, pay ve ceza gelirleri olarak 2 milyar 514 milyon 375 bin lira tahsilat yapıldı. Bunun 688 milyon lirasını söz konusu kanun kapsamında tahsil olunan ÖTV gelirleri oluşturdu. Maliye Bakanı Şimşek, başvuru dönemi 31 Mayıs'ta sona eren kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması düzenlemesinden yararlanmak için 5 milyon 113 bin 334 başvuru yapıldığını açıklamıştı. Şimşek, 6 milyon 32 bin 971 dosyada gerçekleştirilen yeniden yapılandırma sonrasında 36 milyar 551 milyon 886 bin liralık bir tahsilatın öngörüldüğünü bildirmişti.