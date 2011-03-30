-YENİDEN YAPILANDIRMADA TANITIM KAMPANYASI ANKARA (A.A) - 30.03.2011 - Gelir İdaresi Başkanlığı, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemenin tanıtım kampanyası için 120 bin afiş ve düzenlemelere ilişkin reklam filmleri hazırladı. Gelir İdaresi Başkanlığının konuyla ilgili açıklamasına göre, 30 Nisan'a kadar devam edecek reklam kampanyası için hazırlanan 120 bin adet 81 ilde vatandaşların yoğun olarak bulundukları kamu kurum ve kuruluşları ile meslek odalarına, 760 bez afiş de illerdeki ana cadde ve mekanlara asılmaya başlandı. Hazırlanan afişlerin 17 ildeki 3 bin 392 adet billboardlarda, 15 ildeki 5 bin 180 adet raket panolarda, Ankara ve İstanbul'daki 600 adet megalighlarda da yer alacağı, yine Ankara'daki 2 adet kule board, 1 adet megaboard ve metro istasyonundaki 40 adet metrolightlarda gösterileceği bildirildi. Yeniden yapılandırmanın tanıtımı için Ankara ve İstanbul'daki cadde ve metro duraklarındaki 232 adet outdoortvler ile Ankara Esenboğa Havalimanı, İstanbul Atatürk Havalimanı ve İzmir Adnan Menderes Hava limanındaki toplam 93 adet digital ekranda da reklam filmlerinin yayınına başlandı. Gelir İdaresi Başkanlığının afişlerde kullandığı bazı sloganlar şöyle: ''Vergi Borcu Olanlara Tarihi Fırsat. Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Yapılandırmasından Faydalanın. Geçmişinizle Barışın'', ''Birlikte Çözelim. Vergi Borçları İle İlgili İhtilafları Sulh Yolu İle Çözmeyi Seçen Mükelleflerimize Çok Özel Avantajlar Sunuyoruz'', ''Bir Yol Daha Var. Vergi Borçlarınızı Yapılandırmak İçin Beklemeyiniz'', ''Beyan Etmediğiniz Kira Geliriniz mi Var? 6111 Sayılı Yasanın Getirdiği İmkanlardan Yararlanın'', ''Motorlu Taşıtlar Vergisi Borçlarınızdan Kurtulun'', ''Kasa, Demirbaş, Emtia Kayıtlarınızı Düzelterek Geleceğinize Temiz Bir Sayfa Açın''