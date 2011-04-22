-YENİDEN YAPILANDIRMADA SÜRE UZAYACAK MI? BATMAN (A.A) - 22.04.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasında süre uzatımıyla ilgili verilmiş bir karar bulunmadığını, bu konudaki nihai kararı ay sonuna doğru vereceklerini bildirdi. Yeniden yapılandırmaya mükellef ve diğer vatandaşların çok büyük ilgisi olduğunu kaydeden Şimşek, ''Yeniden yapılandırmaya olan ilgi beklenenin de çok ötesinde devam ediyor. Çok yoğun bir başvuru var. Gerçekten çok başarılı bir yapılandırma gerçekleştiriliyor. Vatandaş, bu tarihi fırsatı çok iyi şekilde kullanıyor'' dedi. Şu ana kadar 2 milyon 675 bin 40 kişinin yeniden yapılandırma için başvurduğunu belirten Maliye Bakanı, başvuru sahiplerinin 3 milyon 35 bin dosyada yapılandırmaya gittiklerini vurguladı. Başvuru sahiplerinin faiz ve gecikme zammıyla birlikte yarı yarıya olduğu düşünülürse 34-35 milyar liralık borcu yeniden yapılandırmaya tabi tuttuğunu kaydeden Şimşek, bu kişilerin yapılandırma sonrası ödeme taahhütlerinin de 17 milyar 684 milyon 537 bin 36 lira olduğunu ifade etti. Bakan Şimşek, bu şekilde şimdiden yaklaşık 18 milyar liralık bir gelirin taahhüt edildiğine dikkati çekti. -SÜRE UZATIMINA GİDİLECEK Mİ?- Maliye Bakanı Şimşek, başvuru tarihi 2 Mayıs'ta sona erecek olan yeniden yapılandırmada süre uzatımına gidileceği yolundaki haberlerle ilgili olarak da şunları söyledi: ''Yeniden yapılandırmada süre uzatımıyla ilgili verilmiş bir karar yok. Başvuru süresinin uzatılıp uzatılmamasını ay sonuna doğru değerlendireceğiz. Zaman yetersizliği nedeniyle başvuruların eksik kaldığını görürsek gereğini de yapacağız. İlgi çok yoğun. Biz, vergi dairelerindeki iş yükünü ve son dönemdeki yığılmaları yakından takip ediyoruz. Bu ayın son haftası sürenin uzatılıp, uzatılmayacağı konusunda nihai karar verilecek. Ancak şunu da hatırlatmakta yarar var. Süre Mayıs sonuna kadar uzatılsa dahi bu sadece başvuru dönemini kapsayacak. Yani sadece başvuru süresi uzamış olacak. Taksitlerin ödeme takvimi kesinlikle değişmeyecek. Bu işin bir süre uzatılması, mükellef açısından ödemelerin ertelenmesi anlamına gelmez. Sadece mükellef başvuruları açısından bir avantaj sağlar. Yine de şunu yineleyeyim. Şu an uzatma kararı verilmedi. Süreyi uzatıp, uzatmamayı son noktada değerlendireceğiz. Ödemelerde bir erteleme olmayacağı için mükelleflerimiz başvurularını son dakikaya bırakmasın. Vatandaşımız, zaman varken bu tarihi fırsattan biran önce yararlansın.'' Bakan Şimşek, vergi dairelerinden yeniden yapılandırma başvurularının en kısa zamanda sonuçlandırılmasını istediklerini de belirtti ve bu çerçevede işlemlerin yoğun olduğu vergi dairelerinde cumartesi ve pazar günleri de mesai yapılması yoluna gidildiğini ifade etti.