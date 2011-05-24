-YENİDEN YAPILANDIRMADA SON 8 GÜN BATMAN (A.A) - 24.05.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeniden yapılandırma başvurularında son 8 güne girildiğine dikkati çekerek, vatandaşı bu fırsattan yararlanmaya çağırdı. Batman'da seçim çalışmalarını sürdüren Şimşek, devlete vergi ve diğer alanlarda borcu olan mükellefler için çok kapsamlı bir yapılandırmaya gittiklerini ifade etti. Uygulamayı ''Cumhuriyet tarihinin en büyük barış projesi'' olarak niteleyen Şimşek, kanun kapsamında devlete borcu olanların bu düzenlemeden yararlanmalarının kendi menfaatleri olduğunu yineledi. 2 Mayıs'ta sona eren başvuru süresinin Kanunda Bakanlar Kuruluna tanınan yetki çerçevesinde 31 Mayıs'a kadar uzatıldığına işaret eden Bakan Şimşek, ''Yeniden yapılandırmada artık son günlere geldik. Yeni bir süre uzatımı söz konusu değil. Kanun da bize daha fazla bir uzatma imkanı tanımıyor. Başvuru dönemi 31 Mayıs Salı akşamı bitecek. Vatandaşlar, bu tarihi fırsatı kaçırmamalı'' diye konuştu. -MUAZZAM BİR BAŞARI SAĞLANDI- Maliye Bakanı, yeniden yapılandırma uygulamasında bugüne kadar beklentilerin çok ötesinde başarı elde edildiğini de belirtti. ''Yeniden yapılandırmada muazzam bir başarı sağladık'' diyen Maliye Bakanı, şöyle devam etti: ''Bugüne kadar 4 milyon 226 bin 225 mükellef, borcunu yeniden yapılandırdı. Bu kapsamda 4 milyon 831 bin 186 dosyada yapılandırma işlemi gerçekleştirildi. 50 milyar lira dolayında kamu alacağı yapılandırmaya tabi tutuldu. Yapılandırma sonucunda devletin kasasına 28 milyar 557 milyon 482 bin liranın gireceği belirlendi. Bunun 21,5 milyar lirası kesinleşmiş alacaklardan, kalan bölümü de kanunun getirdiği diğer vergi düzenlemelerinden sağlandı. Bu müthiş bir rakam. Üstelik biz bu başarıyı mükellefi zorlamadan sağladık. Yeniden yapılandırma süresinin 31 Mayıs'ta sona ereceği gözönünde bulundurulursa bu rakam daha da yukarılara çıkacak. Son uygulama, Cumhuriyet tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı yapılandırmasıdır. Vatandaş, uygulamaya büyük rağbet gösterdi. Hemen herkes, bunun tarihi bir fırsat olduğunu anladı ve borcunu yapılandırmaya tabi tuttu. Biz de Maliye Bakanlığı olarak bu konuda elimizden geleni yaptık. Düzenlemenin yasalaşmasından hemen sonra billboardlarla, Alışveriş Merkezlerinde açılan standlarla, Türkiye'nin her yerinde gerçekleştirilen toplantılarla kanunu tanıtmaya çalıştık. Proaktif davrandık, 10 milyon mükellefe mektup göndererek, bunun çok önemli bir fırsat olduğunu anlattık. Sonuçta da bu muazzam başarıyı sağladık. Söylediğim gibi bunları yaparken, mükellefi zorlamadık. Bizzat ben, Maliye teşkilatını bu konuda uyardım. Mükelleflere de, (Size herhangi bir baskı gelirse, bana hemen haber verin, gereğini yapacağım) dedim. İşte böyle bir ortamda ulaşılan bu rakamlar, gerçekten memnuniyet verici.'' -ÖDEMELERE YAKIN TAKİP- Bu arada Gelir İdaresi Başkanlığı, yeniden yapılandırmayı öngören düzenlemede, matrah artırımı ve stok beyanı gibi müesseselere de yer verildiğine dikkati çekerek, mükellefleri bu tür düzenlemelerden de yararlanmaya çağırdı. Katma Değer Vergisinde 2006, 2007, 2008 ve 2009 takvim yılları için matrah artırımında bulunan mükelleflerin sahte belge kullanımı, defter ve belgelerini istenildiği anda ibraz etmeme gibi nedenlerle KDV iadelerinde ağırlaştırıcı ''özel esaslara göre'' takip listesinden çıkarılacağını belirten yetkililer, matrah artırımının KDV iadelerinde kolaylık için de önemli bir fırsat olduğunu ifade etti. Gelir İdaresi yetkilileri 31 Mayıs'ta yeniden yapılandırma döneminin tamamlanmasının ardından ödemelerin düzenli yapılması için de çaba sarf edileceğini vurguladı.