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Ekonomi

YENİDEN YAPILANDIRMADA SANAL BAŞVURU DÖNEMİ ANKARA (A.A)

05 Nisan 2011 13:53

-YENİDEN YAPILANDIRMADA SANAL BAŞVURU DÖNEMİ ANKARA (A.A) - 05.04.2011 - Trafik cezaları ile motorlu taşıtlar vergisi borçlarının yeniden yapılandırılması için internetten de başvuru yapılabilecek. Gelir İdaresi Başkanlığının duyurusuna göre, motorlu taşıtlar vergisi ve taşıtla ilgili idari para cezaları için 6111 sayılı Kanunun yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanmak isteyen mükellefler, Gelir İdaresi Başkanlığının ''www.gib.gov.tr'' internet adresine girerek, ''İnternet Vergi Dairesi>> Motorlu Taşıtlar>> Motorlu Taşıt Sorgulaması ve Kredi Kartı ile Ödeme'' üzerinden başvuruda bulunabilecek.

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