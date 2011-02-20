-YENİDEN YAPILANDIRMADA KAZAN-KAZAN ANLAYIŞI ANKARA (A.A) - 20.02.2011 - Türkan Al - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu alacaklarının yeniden yapılandırması için ''kazan kazan (win win) tanımlamasında bulundu ve ''Yeniden yapılandırmada vatandaş da kazanacak, devlet de kazanacak'' dedi. Şimşek, elektrikli otomobilin Özel Tüketim Vergisine tabi tutulmasında üçlü bir sınıflandırmaya gidileceğini bildirdi. Soruları yanıtlayan Bakan Şimşek, yeniden yapılandırmayla gerçekten yeni bir sayfa açmak istediklerini söyledi. Borçlu mükelleflere ''Bu fırsatı mutlaka değerlendirin'' çağrısı yapan Şimşek, ''Tabii ki mükellef kararını kendisi verecek. Biz, onu bilgilendireceğiz, yeniden yapılandırmanın neler getirdiğini anlatacağız. Ama son kararı o verecek'' diye konuştu. Yeni döneme, gerek kayıt dışılıkla mücadele, gerek vergi denetiminin etkinliği, gerekse vergi kayıp ve kaçağını takip bakımından çok daha güçlü gireceklerini kaydeden Maliye Bakanı, şöyle devam etti: ''Bütün bu alanları güçlendiriyoruz. Sistem değişiyor. Buna dönük çok önemli ve köklü adımlar atılıyor. Bu adımlar etkisini yavaş yavaş gösterecek. Yeni döneme girerken kamu alacaklarında yeniden yapılandırmaya gittik. Mükellefe ödeme kolaylığı getirdik. Bu mükellefler için çok büyük bir fırsattır. Bizim için de büyük bir fırsat. Biz, kamu alacakları alanında yargının yükünün azaltılmasını istiyoruz. Takipteki dosya sayısının azaltılmasını hedefliyoruz. Yeniden yapılandırma mükellef için 'kazan-kazan', yani 'win-win' demek. Gerçekten çok büyük bir olanak. Mükellef için olduğu gibi bizim için de 'kazan kazan' demek. Yeniden yapılandırmaya bu anlayışla bakılmalı. Vatandaş da kazanacak, devlet de kazanacak. Bu düzenleme şunu da ortaya koyuyor. Bundan sonra mükellefe hiç bir zaman alacağın reel değerinden vazgeçilmesi seçeneği sunulmayacak. Üstelik büyük küresel kriz sonrasında yapılan bu en kapsamlı yapılandırmada bile alacakların reel değerinden vazgeçilmedi. Bundan sonra vergide 'Zamanında öde. Çünkü eninde sonunda ödeyeceksin'' dönemi başlıyor.'' -STAND GÖREVLİSİ ŞİMŞEK- Maliye Bakanı Şimşek, yeniden yapılandırmanın vatandaşa anlatılması için başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere büyük şehirlerdeki alışveriş merkezlerinde ''Maliye Bilgilendirme Standları'' açacaklarını da bildirdi. ''Ben de standlara gidip oturacağım. Vatandaşın sorularına cevap vereceğim, broşür dağıtacağım'' diyen Şimşek, tanıtımı kampanyaya dönüştüreceklerini ifade etti. Şimşek, idare olarak mutlaka vatandaşa, mükellefe ulaşmaları gerektiğine dikkati çekerek, bu amaçla esnaf, iş adamları, sivil toplum kuruluşları ve muhasebeci, mali müşavirlerle toplantılar yapacaklarını kaydetti. Mehmet Şimşek, kamu borçlarının ödenmesinde vatandaşa ciddi kolaylıklar sağlayan yeniden yapılandırma için tüm borçlu mükelleflere mektup göndereceklerini de yineledi. -ELEKTRİKLİ OTOMOBİL- Maliye Bakanı Şimşek, hükümet olarak Türkiye'de elektrikli otomobil üretimini teşvik edeceklerini de belirtti. Özel Tüketim Vergisi Kanunu uyarınca Bakanlar Kurulu'nun ÖTV oranlarını sıfıra kadar indirme yetkisi bulunduğuna işaret eden Şimşek, şunları söyledi: ''Elektrikli arabaların dünyayla birlikte Türkiye'de üretimi çok önemli bir husus. Dünyada kitlelere yönelik ilk otomobil 1908'de, Türkiye'de ise 1960'larda üretilmiş. Görüldüğü gibi Türkiye'de otomobil üretimi, dünyadan 60 yıl sonra başlamış. Elektrikli araba üretimi ise dünyayla aynı anda başladı. Bu ülkemiz açısından çok sevindirici bir gelişme. Biz de buna önem vereceğiz ve elektrikli aracı teşvik edeceğiz. Bakanlar Kurulu, elektrikli binek otomobilleri, normal otomobillerde olduğu gibi 3 ayrı kategoride vergilendirecek. Motor gücü 85 kilovata kadar olan otomobiller, motor gücü 85-120 kilovat arası olan otomobiller ve motor gücü 120 kilovatın üstü otomobiller... Bilindiği gibi normal otomobillerde de motor silindir hacmi 1600 cm3'e kadar olan otomobiller, 1600-2000 cm3 arası otomobiller ve 2000 cm3'ün üstü otomobiller olarak 3 sınıf bulunuyor. Bunlar da sırasıyla yüzde 37, yüzde 60 ve yüzde 84 ÖTV'ye tabi tutuluyor. Elektrikli otomobilde de Bakanlar Kurulunun Kanunda yazan bu oranları sıfırlama yetkisi var. Zaten Türkiye'de 85 kilovatın üstünde otomobil üretilmiyor. Dünyada da bu motor gücünün üstünde 1-2 model var. Bu durumda motor gücü 85 kilovatın altındaki elektrikli otomobiller önemli. Şimdi Bakanlar Kurulu, elektrikli otomobillerde 3 kategoride yeni ÖTV oranlarını belirleyecek. Bu da kısa süre içinde tamamlanacak.'' Bakan Şimşek, elektrikli otomobillerde Motorlu Taşıtlar Vergisi uygulaması konusunda ise henüz verilmiş bir karar olmadığını belirtti.