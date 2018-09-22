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Ekonomi

Yeniden yapılandırmada ilk taksit için son gün 1 Ekim

Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmaya devam edilmesi için ilk iki taksitin süresinde ödenmesi gerektiği belirtildi

22 Eylül 2018 02:38

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun kapsamındaki borçların ilk taksit ödemesi için son günün 1 Ekim Pazartesi olduğu bildirildi.

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yer alan  duyuruda, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7143 sayılı  Yapılandırma Kanunu kapsamında yapılandırılan borçların ilk taksit ödemesi için  verilen sürenin 1 Ekim Pazartesi günü sona ereceği hatırlatıldı.

Duyuruda, kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmaya devam edilmesi  için ilk iki taksitin süresinde ödenmesi gerektiği belirtildi.

Ödemeler, interaktif vergi dairesi uygulamasından, başkanlığın resmi  internet sayfası "www.gib.gov.tr"de yer alan "Borç Sorgulama ve Ödeme" bölümünden  02.00-22.00'de anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından  havale yöntemi ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarıyla,  anlaşmalı banka şubelerinden, PTT işyerlerinden ve vergi dairelerinden  yapılabiliyor.

 

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