T24 - Eski Gelir İdaresi Başkanı ve Bugün gazetesi yazarı Osman Arıoğlu, pazartesi günü açıklanan vergi borçlarında af paketini değerlendirdi. Arıoğlu, "Vergisini düzenli ödeyenlerin, yani yasa ve kurallara uyanların yine zarara uğradıkları gibi olumsuz bir propagandanın etkisinin bertaraf edilmesi o nedenle son derece önemli hale gelmektedir. Bu nedenle böyle konularda her zaman son sözü en isabetli şekilde söyleyen Sayın Başbakanımızın bu konuya el atıp, tasarının Meclis'e bu yönde bir hükmü de ekleme suretiyle gönderilmesini sağlayacağını ümit ediyorum. İşte o zaman bu güzel bayram paketinden herkes bir pay almış olacaktır" dedi.

Arıoğlu'nun Bugün gazetesinde "Yeniden yapılandırma veya tarihi fırsat" başlığıyla yayımlanan (17 Kasım 2010) yazısı şöyle:



Yeniden yapılandırma veya tarihi fırsat



Pazartesi günü Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan'ın açıkladığı paket cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı af paketi olarak gündemdeki yerini aldı.

Açıklama zamanlaması itibarıyla da bir anlamda en kapsamlı bayram paketi oldu.

Her ne kadar açıklama sırasında Sayın Babacan tahminde bulunmaktan kaçındıysa da, tasarının yasalaşması ile bugüne kadar Maliye Bakanı ve SGK Başkanı'nın daha önce yapmış oldukları açıklamalardaki rakamları baz alacak olsak dahi en az 40 milyar TL civarında bir tahsilat imkanının olacağını söyleyebiliriz. Bu da bugüne kadar yapılmış olan benzer düzenlemelere göre en büyük tahsilatı ifade etmektedir. Buna ilişkin ayrıntılara ve hesaplama yöntemine ayrı bir yazıda değineceğim.

Bu yazıda açıklanan düzenlemenin daha öncekilere göre farklılıklarını dile getirmeye çalışacağız.

Bu paketin en önemli özelliği, birçok kurumu ilgilendiren yapılandırmanın aynı paket içerisinde ve genel olarak aynı kurallar uygulanmak suretiyle düzenlenmesi.

Açıklanan paket neredeyse kamuoyunda bugüne kadar duyurulan bütün hususları kapsama aldı.

Yapılandırma, vergilerden sigorta primlerine, öğrenci kredilerinden elektrik su borçlarına, TRT bandrol ücretlerinden KOSGEB desteklerine, OSB kiralarından TOBB ve bağlı odaların aidatlarına kadar çok geniş bir kapsamı içeriyor.

İlk defa düzenleme kapsamındaki borçların kredi kartı ile ödenmesine imkan sağlanıyor. Doğal olarak bunun için alacaklı kamu kurumları ile anlaşmalı bankaların POS cihazları kullanılacak.

Taksitle yapılacak ödemeler bakımından da, 36 ay ile en uzun süre bu düzenlemede yer aldı.

Düzenleme ile kesinleşmiş alacakların tahsilinin yanında, ihtilafların çözümlenmesi, bilançoların gerçek duruma dönüştürülmesi, 2009 ve öncesi dönemlerin matrah artırımı yoluyla tam olarak kapatılması imkanı sağlanmış olacak.



Vergisini düzenli ödeyenlere indirim sağlanması

Doğal olarak, açıklandığı kadarıyla düzenlemede bazı eksiklikler bulunabilecektir. Bizim de katıldığımız en önemli sayılabilecek eksiklik, vergisini düzenli ödeyenleri de memnun edecek sembolik de olsa bir indirimin düzenlemede yer almaması.

Aslında yapılan açıklama ile matrah artırımı yapacak mükellefler bakımından vergisini düzenli ödeyenler lehine 5 puanlık bir avantaj sağlanacağı belirtildi. Bu da son derece önemli ancak yine de 'Ben vergimi düzenli ödedim yapılan düzenleme beni hiç ilgilendirmiyor. Kamu istediği zaman gelip incelemesini yapabilir' diyen mükellefleri de ilgilendiren bir hükmün düzenlemede yer alması son derece şık olacaktır. Belki de bu geniş kapsamlı düzenlemenin eleştiri alabilecek en temel konusu da ortadan kaldırılmış olacaktır.

Sayın Babacan bu hükmün düzenlemede yer almamasının gerekçesini 2011 yılı bütçe tahmininde bir sapmaya neden olunmaması olarak açıkladı. 2012 ve sonrası yıllar için düşünülebileceğini belirtti. Ancak açıklamada yeniden yapılandırmanın sağlayacağı gelirlerin de gelir hedefleri içerisinde yer almadığını ifade etti. Bunun anlamı, 2011 yılı için de geçmişte vergisini düzenli ödeyenlere indirim yapılmasının bütçe içerisinde fazla fazla alanı bulunduğudur.

Elbette bu tasarı Meclis'e geldiğinde ihtisas komisyonu olan Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, belki de alt komisyona sevk edilmek suretiyle diğer birlik ve oda aidatlarına ilişkin borçların da kapsama alınması gibi ufak tefek eksikliklerin giderilmesi sağlanabilecektir ama yine de bu konunun hükümetten giden tasarı içerisinde yer almasını önemli buluyoruz.

Zira, bu düzenlemenin en önemli gerekçesi 2009 yılında dünyada yaşanan ekonomik krizin etkilerinin bertaraf edilmesi olarak belirtilebilir. Düzenleme içerisinde tüm kesimlerin kendileri için bir şeyler bulması bundan sonrasındaki vergi uyumu bakımından son derece önemlidir.

Vergisini düzenli ödeyenlerin, yani yasa ve kurallara uyanların yine zarara uğradıkları gibi olumsuz bir propagandanın etkisinin bertaraf edilmesi o nedenle son derece önemli hale gelmektedir. Bu nedenle böyle konularda her zaman son sözü en isabetli şekilde söyleyen Sayın Başbakanımızın bu konuya el atıp, tasarının Meclis'e bu yönde bir hükmü de ekleme suretiyle gönderilmesini sağlayacağını ümit ediyorum. İşte o zaman bu güzel bayram paketinden herkes bir pay almış olacaktır.

Bu dilek ve temennilerle bayramınızı kutlarım.



