Maliye Bakanı açıkladı; 4 milyon 250 bin kişinin trafik borcuna yapılandırma geliyor

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yeniden yapılandırma düzenlemesi kapsamına trafik para cezalarının da dahil edileceğini belirterek, "Bu kapsamda yaklaşık 4 milyon 250 bin vatandaşımızın trafik cezası borcu ve yaklaşık 6 milyar liralık alacak var" ifadelerini kullandı.

Darbe girişiminin ardından milletin vatanına, milletine, demokrasisine sahip çıktığını anlatan Ağbal, devletin olağanüstü hal (OHAL) çerçevesinde gösterdiği olağanüstü çaba, gayret bulunduğunu, vatandaşın normal hayatını sürdürmesini sağlayacak tedbirlerin alındığını ve ekonominin her geçen saat normalleştiğini söyledi.

"4 milyon 250 bin kişinin trafik para cezası var"

Hürriyet'te yer alan habere göre, darbe girişiminin ekonomide de birtakım yansımaları olduğunu belirten Ağbal, bu konuda da ilk andan itibaren tam bir koordinasyon içinde kurumların gerekli tedbirleri aldığını, kimsenin endişe etmemesi gerektiğini ifade etti. Ağbal, ödenmemiş vergi, prim ve gümrük vergisi borçlarına yeniden yapılandırma imkanı getirildiğini anımsatarak, düzenlemenin cuma günü TBMM Genel Kurulu'nun gündemine gelmesinin planlandığını aktardı. Söz konusu teklif içerisinde trafik para cezalarının yer almadığına işaret eden Ağbal, trafik para cezalarını da düzenleme kapsamına alacaklarını bildirdi.

Ağbal, "Bugün yaptığımız değerlendirmede bu konuda da bir olumlu görüş oluşturduk. İstiyoruz ki vatandaşlarımızın vergi dairelerine olan trafik para cezalarını da yeniden yapılandırmaya dahil edelim. Bu kapsamda yaklaşık 4 milyon 250 bin vatandaşımızın trafik para cezası borcu varmış. Yaklaşık 6 milyar liralık alacak. İnşallah bunları da yapılandıralım." ifadelerine yer verdi.

El konulan varlıklar nasıl değerlendirilecek?

Darbe girişimi sonrasında zarar gören kamu binalarına ilişkin, kamunun faaliyetlerinin hiçbir şekilde aksamayacağını vurgulayan Ağbal, "Zarar gören bütün kamu binalarının nerede ihtiyacı varsa, ister hazırda olan kamu binaları olsun, gerekse kiralama yoluyla olsun, bütün yaraları süratle sarılacak." dedi.

Ağbal sözlerine şöyle devam etti:

"Ankara Emniyet Müdürlüğü binamız hasar gördü. Bugün daha sabahleyin İçişleri Bakanımız ile görüştük. Maliye Bakanlığı olarak bizim Milli Piyango Genel Müdürlüğüne yaptığımız bir bina vardı. İki bakan kendi aramızda görüştük. Ankara Emniyet Müdürlüğünü süratle o binaya taşıyoruz."

Fethullah Gülen cemaatine ait olduğu iddiasıyla el konulan varlık ve kurumların nasıl değerlendirileceğinin sorulması üzerine Ağbal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"El konulan varlıklar arasında faaliyetine devam etmesi gereken sağlık kuruluşlarını süratle Sağlık Bakanlığı'nın tasarrufuna bıraktık. Eğitim kuruluşlarını Milli Eğitim Bakanlığı'nın tasarrufuna bırakıyoruz. Bugün sanıyorum YÖK Genel Kurulu toplanıyor, üniversitelerle ilgili ne yapılacak o konuda da kararlar verilecek. Şu anda yapmaya çalıştığımız şey bütün bu paralel terör örgütünün sağlık, eğitim ve sivil toplum ayağındaki ekonomik varlıkları tekrar millete döndürmek. Milletten alınan, milletin paralarıyla oluşturulan yapılar vardı. Sevindirici olan paralel yapının milletten aldığını; Allah'ın takdiri, milletten alınanlar bu şekilde tekrar millete dönmüş oldu."

"Boşalan kadrolara açıktan atama yapılacak"

Söz konusu varlıkları tek tek tespit ettiklerini ve her birini kayda aldıklarını anlatan Ağbal, bu varlıkların kamunun ihtiyaç duyduğu noktalarda nasıl kullanılacağı konusunda önümüzdeki süreçte değerlendirme yapılacağını sözlerine ekledi. Bakan Ağbal, kamudaki görevden uzaklaştırmalara değinerek, işlerin aksamaması için gereken çalışmaları yaptıklarını söyledi. Ağbal, "Kanun Hükmünde Kararnameye gerekli hükmü koyduk. Bütçe kanundaki sınırlamalara tabii olmaksızın bu şekilde boşalacak kadrolara Bakanlar Kurulu kararıyla açıktan atama yapma imkanı getirdik." ifadelerini kullandı.

Darbe girişimi sırasında şehit ve gazi olan vatandaşlara yönelik birtakım düzenlemeler yaptıklarına dikkat çeken Ağbal, "Bu kardeşlerimizden şehit olanlarla ilgili olarak, güvenlik güçlerimizden bugün şehit olanlarımıza hangi mali hakları sağlamışsak bu kardeşlerimize de aynı hakları sağladık. O insanların hepsi bunları yaparken sadece vatan ve millet için yaptılar ama devlet olarak biz onların geride kalanlarına ve yaralanan kardeşlerimize sahip çıkacağız." diye konuştu.