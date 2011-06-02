-YENİDEN YAPILANDIRMA SONUÇLARI BATMAN/ANKARA (A.A) - 02.06.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanundan yararlanmak üzere 5 milyon 112 bin 334 başvurunun alındığını belirterek, başvuruların 1.6 milyonunun motorlu taşıtlar vergisi ve trafik cezası gibi alacaklar için, 302 bin civarındakinin de kredi ve yurtlar kurumu gibi kurumların alacakları için olduğunu bildirdi. Bakan Şimşek, Batman'da düzenlediği basın toplantısında, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması kesin sonuçlarını açıkladı. Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi üzerinden 986 bin 852 adet elektronik başvuru yapıldığını ifade eden Şimşek, kanun kapsamında 6 milyon 32 bin 972 adet dosyanın yapılandırıldığını belirtti. Yapılandırılan toplam alacak tutarının ise 36 milyar 551 milyon 886 bin 881 lira olduğunu kaydeden Şimşek, ''Bu rakamlar sadece Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmaları yansıtıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden yürüttüğü çalışmaların sonuçlarıyla birlikte 58,3 milyar liralık bir alacak yapılandırıldı'' diye konuştu. Bakan Şimşek, kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmak için en fazla başvurunun kesinleşmiş alacaklara yönelik yapıldığını belirterek, kesinleşmiş alacaklar için 4 milyon 441 bin 265 mükellefin başvurduğunu, 4 milyon 772 bin 339 dosyanın düzenlendiğini ve 25 milyar 147 milyon 192 bin 455 lira alacağın yapılandırıldığını söyledi. Şimşek, başvuran mükelleflerin yaklaşık 1.6 milyonunun motorlu taşıtlar vergisi ve trafik cezası gibi borçlar için kanundan yararlandığını ve 1,9 milyar liralık alacağın yapılandırıldığını kaydetti. Şimşek, sivil toplum örgütlerinin de işbirliğiyle 81 ilde kanunun tanıtımına yönelik 250'den fazla konferans, panel ve seminer düzenlendiğini söyledi. Basın ve yayın organları aracılığıyla yürütülen tanıtım kampanyasıyla uygulama süresi boyunca anunun güncel tutulmasının sağlandığını ifade eden Şimşek, alışveriş merkezlerinde tanıtım stantlarının açıldığını ve mükelleflerin bilgilendirildiğini belirtti. Şimşek, bastırılan 1 milyon broşürün vergi dairesi müdürlükleri ve sivil toplum örgütleri aracılığıyla mükelleflere ulaştırıldığını, tanıtım kapsamında hazırlanan 50 binden fazla afişin bilboard, mega board ve outdoor tv'ler aracılığıyla 24 ilde ve Ankara, İstanbul, İzmir havalimanlarının iç ve dış hat terminallerinde sergilendiğini anlatarak, şunları söyledi: ''Herhalde bundan kaynaklansa gerek, Almanya'dan son günde gece saat 22.30'da başvuru oldu ve onu da işleme aldık. Vergi iletişim merkezimiz aracılıyla yaklaşık 200 bin vatandaşımızın bu süreçte soruları cevaplandırıldı. Kanunun uygulanmasına yönelik hazırlanan her türlü mevzuat, internet aracılığıyla kullanıcıların bilgisine sunuldu. Başvuru süresi içinde gerek merkez, gerek taşra teşkilatımızı yapılan yazılı başvurular süratli bir şekilde cevaplandırıldı. Başvuruların Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi üzerinden de alınması, ödeme planlarının ilgililerin talep ettikleri şekilde elektronik postayla veya tercih ettikleri adreslerine gönderilmesi sayesinde vergi dairelerine bizzat gitme mecburiyeti olmadan, kanundan yararlanma imkanı tanındı. Şöyle bir anekdot var, 31 Mayıs son gün gece 23.58'de bir vatandaşımız İstanbul'da kendisi İzmir mükellefi ve şahsen Ümraniye'deki vergi dairesine geldi. Yani bitimine iki dakika kala şahsen vergi dairesine gelen bir mükellefimiz oldu.'' Bakan Şimşek, bugün için 10 bankayla yapılan anlaşma çerçevesinde, yapılandırılan alacakların kredi kartıyla ödenmesi imkanının sağlandığını ve vergi tahsil anlaşması bulunan bankalar tarafından 6 bin 111 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan tutarların nakden tahsilatının da başlatıldığını bildirdi. Kanun kapsamındaki ihtilaflı alacaklar için 42 bin 676 mükellefin başvurduğunu, 44 bin 594 dosyanın düzenlendiğini ve 3 milyar 944 milyon 303 bin 585 liralık alacağın yapılandırıldığını ifade eden Şimşek, ihtilaflı alacaklarda mükelleflerin davadan vazgeçme dilekçelerinin mahkemelere gönderildiğini ve mahkemelerce de ihtilafın sonlandırıldığına ilişkin kararların verildiğini anlattı. Bugün itibariyle 52 bin 605 davaya ilişkin ihtilafın sonlandığını gösteren kararın Maliye Bakanlığına ulaştığını belirten Şimşek, bu kanunun getirdiği en önemli faydalardan bir tanesinin de bu olduğunu, yargının yükünün ciddi şekilde azaldığını söyledi. Kesinleşmiş alacaklar içerisinde tahsil kabiliyeti bulunan yaklaşık 30,2 milyar liralık alacak aslına karşılık 20,5 milyar alacak aslı için yapılanma başvurusunun yapıldığını ifade eden Şimşek, bu durumun yüzde 68 oranında yapılandırmaya tekabül ettiğini, bunun önemli bir başarı olduğunu kaydetti. Bakan Şimşek, 6111 sayılı kanunun henüz vergi incelemesi bitmemiş mükellefler için de imkanlar getirdiğini, bu kapsamda işlemler tamamlandıktan sonra mükelleflerin kanundan yararlanabileceğini belirtti. -KAYITLARDA YER ALMAYANLAR- İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaş beyanında bulunan mükellef sayısının ise 5 bin 209 olduğunu ifade eden Şimşek, bu kapsamda ödenecek tutarın da 245 milyon lirayı bulduğunu kaydetti. Kasa mevcutları ve ortaklardan alacaklar beyanıyla ilgili hükümler kapsamında ise 23 bin 960 bin mükellefin başvurduğunu, bu başvurular kapsamında 670 milyon liralık alacak veya vergi hesaplandığını belirten Şimşek, bu çerçevede 29 bin civarında mükellefin yaklaşık 914 milyon lira vergi beyanı bulunduğunu söyledi. Kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunan ancak yurt dışında bulunan varlıkları süresi içerisinde Türkiye'ye getiremeyenlere, süresi içerisinde sermaye artırımında bulunamayanlara, tarh edilen vergileri vadesinde ödeyemeyenlere ilave süre verildiğini ifade eden Şimşek, ''Yani varlık barışı kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere biz ilave süre verdik ve bu haktan yararlanmak üzere 130 mükellef başvurdu ve 10 milyon 698 bin 321 liralık vergi tahakkuk sağlandı'' dedi. -MÜKELLEFLERİN YÜZDE 29'U PEŞİN ÖDEMEYİ TERCİH ETTİ- Şimşek, 6111 sayılı kanunun mükelleflere 6 ay, 9 ay, 12 ay ve 18 ay olmak üzere 4 farklı taksitte ödeme seçeneği sunduğunu, il özel idareleri, belediyeler ve spor kulüplerine ise 72 aya kadar ödeme süresi tanındığını anımsattı. Başvuruda bulunan mükelleflerin yaklaşık yüzde 29'unun peşin, yüzde 34'ünün ise 18 taksitte ödeme seçeneğini tercih ettiğini ifade eden Şimşek, geriye kalanların ise daha az taksit seçeneklerini seçtiğini söyledi.