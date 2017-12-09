Yeniden yapılan Atatürk Evi'nin inşaatında sona gelindi

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN-Ordu karayolu kenarına bulunan ve Karayolları ekiplerinin geçen yıl yan yol çalışması sırasında yıkılan Atatürk Evi, Bayraktepe mevkiinde yeniden yapılıyor. Mustafa Kemal Atatürk\'ün Selanik\'te doğduğu evin bire bir aynısı olan Atatürk Evi\'nin yeni yerindeki inşaatının yüzde 85\'i tamamlandı.

Dönemin Kutlukent Belediye Başkanı olan CHP Samsun Milletvekili Hayati Tekin tarafından Tekkeköy İlçesi Kirazlık Köprüsü mevkiinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün Selanik\'te doğduğu evin bire bir benzeri yapılarak 2006 yılında müze olarak faaliyet göstermeye başladı. Ancak, Samsun-Ordu karayolu kenarında bulunan ev, geçen yılın Eylül ayında Karayolları ekiplerinin yan yol çalışması nedeniyle yıkıldı. Bunun üzerine Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından evin bire bir aynısının başka yere yapılması için çalışma başlatıldı.

Bayrak Tepe Tabiat Parkı\'nda yapımına başlanan Atatürk Evi inşaatının inşaatın yüzde 85\'lik kısmının tamamlandığını belirtildi. Çalışma ile ilgili bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak, \"İnşaatın kaba imalatları tamamlanmış olup boya, tavan kaplamaları gibi ince imalatları devam etmektedir. Şu an ahşap tavan kaplamalarına başlanacak, ahşap merdiven imalatları, zemin döşeme kaplamaları devam ediyor. İnşaat bitimiyle çevre düzenlemesine başlanılacaktır. İnşaatın yaklaşık maliyeti 295 bin TL\'dir. İnşaatın 2018 Ocak ayında bitirilmesi planlanmaktadır\" dedi. Albayrak şöyle devam etti:

\"Atatürk Evi\'nin daha önce bulunduğu alan imar planına uygun değildi. Şu anda yapılan alan planlama, hem de kullanım açısından çok daha uygun. Ziyaretçilerimiz buraya geldiklerinde çocuklarını gezdirirken, kendileri de burada dolaşırken, doğa ile iç içe olacak. Hatta hafta sonunu bu bölgede geçirebilecekler. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile yapılan çalışma sonucunda Bayraktepe Tabiat Parkı\'nın kullanım hakkı bize verildi. Süreç içerisinde biz de düzenlemeler yaptık. Bayraktepe\'ye çıkan yolu da iyileştirdik. Böylelikle doğa ile iç içe, hem de tarihimizle iç içe olacak şekilde düzenlemeler yapmış oluyoruz. Binanın bulunduğu eski yer anayol kenarındaydı kullanım açısından aracınızı park edebileceğiniz rahatlıkla gezebileceğiniz bir ortam yoktu. Kendi konseptini de yansıtmıyordu. Baştan oradan yapılması doğru değildi. Şu an ise evin aynısını söz verdiğimiz gibi yapıyoruz.\"



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